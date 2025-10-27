Salud mental, 'panellets' y una mañana con los Mossos: Cristina Villanueva estrena 'El segon cafè'

Hoy se ha estrenado el magazín matinal 'El segon cafè' en La2Cat, el nuevo programa presentado por la periodista Cristina Villanueva, un magazín informativo que repasa los temas del día con un ritmo más pausado. El equipo ha acompañado a patrullas de los Mossos d'Esquadra para ver cómo combaten la multirreincidencia, la cual se ha reducido un 8%. En el programa han comentado como, pese al descenso de las cifras, las encuestas no transmiten la misma sensación. Por este motivo, la policía hace meses lanzó el Plan Confianza, que ha incrementado la presencia policial en las calles e informa en la prensa y las redes sociales de los éxitos de las operaciones que se llevan a cabo para transmitir confianza en la ciudadanía.

También han debatido sobre la reunión de Junts, que tendrá lugar hoy para decidir si continuarán dando apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, después de quejarse de que no se está cumpliendo lo prometido, como la oficialidad del catalán o la amnistía a Carles Puigdemont. 'El segon cafè' también se ha desplazado hasta una granja de Riudellots de la Selva para hablar sobre la campaña de vacunación contra la dermatosis nodular y han explicado cómo esta situación tiene un fuerte impacto económico porque la enfermedad disminuye la producción de los animales.

Cerrando esta parte más informativa, Villanueva y sus colaboradores han comentado las novedades del caso de Pol Cugat, que hace cuatro años fue asesinado mientras vigilaba una plantación de marihuana. En el plató se ha contado con la presencia de la madre de la víctima, Carme Peguero, que ha explicado que ahora de los nueve investigados, seis pasarán a ser testimonios, lo que significa que tienen que decir la verdad, y espera que lo hagan, aunque no cree que expliquen donde está el cuerpo de su hijo.

La segunda parte del programa tiene un ritmo más distendido y algún toque de humor. Hoy han visitado el Culinary Institute of Barcelona, donde alumnos de 90 nacionalidades aprenden a cocinar ‘panellets’. También se han desplazado hasta la Ciudad Esportiva Joan Gamper, donde después de la derrota de ayer del Barça contra el Madrid, se hacía un entreno a puerta cerrada. 'El segon cafè' se ha estrenado la sección ‘Mente sana’, con la neuropsicóloga Alba Cardalba, quien hoy ha hablado del sentimiento de tener miedo cuando se comienza algo nuevo. Cardalba ha explicado que externalizar los problemas rebaja el miedo, pero si no lo hacemos todo se queda en la cabeza y no es fácil identificar lo que nos pasa.

Hoy también ha venido a plató el cómico Txabi Franquesa, quien ha hablado de mascotas y cómo en España hay más perros y gatos que niños menores de 15 años, la nutricionista Berta Saura, que ha explicado qué alimentos son mejores para poner en el táper, y Montse Soto, presentadora de ‘Temps enrere’, quien ha explicado que hoy es el Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, y ha recordado que hace 61 años que se iniciaron las primeras emisiones en catalán en RTVE.