Museos en jaque
El Prado y el MNAC se suman a la ola de apoyo internacional al Louvre: "Nuestras instituciones afrontan ataques sin precedentes"
El mediático y espectacular robo de joyas en el Louvre el pasado 19 de octubre y la posterior cascada de críticas a sus responsables y sobre todo a su directora, Laurence des Cars (primera mujer en el cargo), sigue provocando reacciones. La última es una misiva, 'Carta al Louvre', firmada por los principales directores de museos del mundo, que han decidido salir en defensa de su colega y solidarizarse con ella en el momento más crítico para la institución en las últimas décadas.
"Nuestras instituciones no están protegidas de la brutalidad del mundo. Hoy afrontan ataques sin precedentes", denuncia la carta, en la que los responsables museísticos reconocen que lo sucedido en el Louvre es la peor pesadilla de un director. "El suceso ocurrido el pasado domingo representa el mayor temor de todo profesional de museo: el robo del patrimonio común que nos esforzamos por preservar y compartir con el mayor número posible de personas. Para algunos de nosotros, esto revive recuerdos dolorosos. Tales riesgos amenazan a todas las instituciones. Pesan sobre cada obra de arte desde el momento en que se expone al público".
La paradoja de los museos, recuerdan sus responsables, es que dentro de ellos se obra ese milagro que es el poder contemplar de cerca obras de incalculable valor que no están en ninguna caja fuerte o mansión de millonario fortificada, sino al alcance de todos. Y eso entraña sus riesgos, claro. "Los museos no son fortalezas ni cámaras acorazadas secretas. Su esencia, aun garantizando un entorno seguro para el arte y sus públicos, reside en su apertura y accesibilidad", recuerdan.
A la carta se han sumado el director del Museo del Prado, Miguel Falomir y el del MNAC, Pepe Serra, que se unen a una lista en la que están desde el MET a la británica Tate pasando por el British Museum, el Rijksmuseum, el Pompidou, la Galleria Borghese de Roma o el Museo Van Gogh.
"Los museos son lugares de transmisión y de asombro. Ofrecen a todos los visitantes oportunidades de contemplación y momentos de alegría. Nos permiten aprender del pasado, profundizar en la comprensión del presente y entablar diálogos significativos con las obras maestras que albergan. Los museos nos permiten mirar el mundo de otra manera", señala el escrito, que defiende su apoyo "en este momento de dificultad para el Louvre" y en especial a su presidenta-directora, Laurence des Cars, "cuyo liderazgo y dedicación a la misión de la institución —en particular como espacio de unión capaz de reparar nuestras sociedades profundamente fracturadas— son profundamente respetados y admirados".
"Este robo no constituye solo un ataque al Louvre, sino a todos los museos y a su misión fundamental: compartir lo más ampliamente posible el patrimonio común de la humanidad. Continuaremos cumpliendo esta misión, con pasión y determinación, junto al Museo del Louvre", concluye la misiva.
Los firmantes de la carta son:
Prof. Marion Ackermann, President, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Prussian Cultural Heritage Foundation)
Maria Balshaw, Director, Tate
Francesca Cappelletti, General Director, Galleria Borghese, Roma
Dr Nicholas Cullinan OBE, Director, The British Museum
Ann Demeester, Director,Kunsthaus Zürich
Taco Dibbits, General Director, Rijksmuseum
Tony Ellwood AM, Director, National Gallery of Victoria
Miguel Falomir, Director, Museo Nacional del Prado
Kaywin Feldman, Director, National Gallery of Art
Gabriele Finaldi, Director, The National Gallery
Emilie Gordenker, General Director, Van Gogh Museum, Amsterdam
Michael Govan, Director, Los Angeles County Museum of Art (LACMA)
Max Hollein, Marina Kellen French Director and CEO, The Metropolitan Museum of Art
Tristram Hunt, Director, Victoria and Albert Museum (V&A)
Stephan Jost, Michael and Sonja Koerner Director, and CEO, Art Gallery of Ontario
Alicja Knast, General Director, National Gallery Prague
Mami Kataoka, Director, Mori Art Museum
Laurent Le Bon, Président du Centre Pompidou
Sharon Lerner, Director, MALI – Museo de Arte de Lima
Sabyasachi Mukherjee, Director General, CSMVS
Adriano Pedrosa, Artistic Director, Museu de Arte de São Paulo
Suhanya Raffel, Museum Director, M+
Sylvie Ramond, Directeur général du pôle des musées d’art MBA | MAC LYON, Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon
James Rondeau, President and Eloise W. Martin Director, The Art Institute of Chicago
Pepe Serra, Director, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) Barcelona
Sasha Suda, Director, Philadelphia Museum of Art
Eugene Tan, Director and CEO, National Gallery Singapore and Singapore Art Museum
Gary Tinterow, Director, Museum of Fine Arts, Houston
Poul Erik Tøjner, Director, Louisiana Museum of Modern Art
Mariët Westermann, Director and CEO, Solomon R. Guggenheim Museum & Foundation
