Lanzamiento
Esta es la letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux'
Rosalía ha publicado 'Berghain', el primer adelanto de 'Lux', el cuarto disco de la artista catalana que verá la luz el 7 de noviembre. Una canción, cantada en alemán, inglés y castellano, que cuenta con la participación de la islandesa Björk y el estadounidense Yves Tumor. El videoclip, rodado en Varsovia (Polonia), lleva la firma de la productora audiovisual catalana CANADA.
A continuación, la letra completa y traducida de 'Berghain':
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut;
[Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre]
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
wie ein Blei-Teddybär
ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
deshalb ist mein Herz so schwer;
[La llama penetra mi cerebro
como un peluche de plomo
guardo muchas cosas dentro de mi corazón
por eso mi corazón es tan pesado]
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut;
[Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre]
Yo sé muy bien lo que soy
ternura pa'l café
solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
sé desaparecer
cuando tú vienes es cuando me voy;
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
[Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre]
This is divine intervention
The only way to save us is through divine intervention
The only way I will be saved is through divine intervention
[Esto es intervención divina
La única manera de salvarnos es con intervención divina
La única manera en que yo me salvaré es con intervención divina]
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Love me
Till you
Till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me
[Te follaré hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
quiéreme
hasta que
hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
quiéreme
quiéreme
quiéreme
quiéreme]
