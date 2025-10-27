Esta es la letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux'

Rosalía ha publicado 'Berghain', el primer adelanto de 'Lux', el cuarto disco de la artista catalana que verá la luz el 7 de noviembre. Una canción, cantada en alemán, inglés y castellano, que cuenta con la participación de la islandesa Björk y el estadounidense Yves Tumor. El videoclip, rodado en Varsovia (Polonia), lleva la firma de la productora audiovisual catalana CANADA.

A continuación, la letra completa y traducida de 'Berghain':

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut;

[Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre]

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer;

[La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado]

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut;

[Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre]

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa'l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy;

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

[Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre]

This is divine intervention

The only way to save us is through divine intervention

The only way I will be saved is through divine intervention

[Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con intervención divina]

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

[Te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

quiéreme

hasta que

hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

quiéreme

quiéreme

Rosalía, en una imagen promocional de la canción 'Berghain', primer adelanto de 'Lux'. / CANADA

quiéreme

quiéreme]