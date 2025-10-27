¿Qué novedades trae la inminente colección de H&M x Glenn Martens? Analizamos los 10 diseños más irreverentes en los que invertir

Este próximo jueves, 30 de octubre, llega a tiendas uno de los lanzamientos más deseados de la temporada: la colaboración de H&M con el diseñador belga de Maison Margiela Glenn Martens. Se trata de uno de los modistos más auténticos y creativos de la moda contemporánea, con una estética experimental que combina la irreverencia y la elegancia. Es un maestro de los volúmenes, pues su primera fue en Diseño de Interiores en la Escuela de Arquitectura Sint-Lucas de Gante en 2004. Sin formación previa en diseño de moda, solicitó un máster en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y se graduó con el primer puesto de su promoción. Posteriormente, le ofrecieron su primer puesto como diseñador júnior en Jean Paul Gaultier.

Luego, como director creativo de Y/Project, transformó la marca, que antes era de nicho, en un referente mundial del diseño vanguardista. En Diesel, Martens ha redefinido lo que una potencia del denim puede representar en la cultura contemporánea, derribando las barreras entre el lujo, el arte y los básicos de uso diario. Este año, ha sido elegido para dirigir Maison Margiela, una de las casas de moda más atrevidas del sector, sin miedo a las polémicas.

Glenn Martens (Brujas, 1983), por ejemplo, ha firmado uno de los últimos y más polémicos 'looks' de Kim Kardashan, el que la 'socialité' llevó en la alfombra roja de la Academy Museum Gala 2025. Con la cara totalmente cubierta (propio de la 'maison' desde su fundación por Martin Margiela), la túnica de corte strapless, con mangas largas que caían dramáticamente en plan cortinón desde los brazos y un corsé tan zeñido que se le clavaba en las costillas, no dejó indiferente a nadie, abriendo un debate sobre los límites de la moda.

Y es que Martens es "experto en fusionar la diversión con la precisión, la fluidez con la estructura, y la excentricidad con la elegancia, abrazando las contradicciones como una fuente de fortaleza", señalan desde H&M.

Versión moderna de clásicos

"Intenté darle a la colección un aire aristocrático y británico a partir de las formas, los tejidos y los arquetipos. Tenemos a toda la familia del tartán y todo el punto, que es muy escocés, muy de las Tierras Altas. Luego trabajamos con muchos tweeds y tejidos de lana muy ricos. Y tenemos los abrigos de gabardina y los de lana; todos muy tradicionales en esencia, pero con un toque de Glenn Martens. Todas las prendas están recubiertas y tienen alambre, así que en realidad se pueden reconstruir. De lejos podrías decir que es una chaqueta de tweed muy clásica. Pero una vez que la tienes en las manos, puedes ver que es completamente de otro mundo".

La colección H&M Glenn Martens, compuesta por 56 piezas, transforma los superventas del archivo de H&M en nuevos clásicos gracias al sello característico de Martens: denim manipulados, prendas de punto trenzadas y deconstruidas, vestidos con delicados estampados, abrigos con alambre, gabardinas reinventadas, joyas teatrales, botas altas y bolsos cambiantes de forma... todo con un aire 'british'.

La campaña publicitaria está encabezada por los iconos británicos Joanna Lumley ('El lobo de Wall Street') y Richard E. Grant ('Saltburn'), en el papel de 'matriarca' y 'patriarca' de una imaginaria familia de la moda de Glenn Martens. Les acompañan un elenco variado de 'chavales', entre los que están los modelos Clym Evernden, Audrey Marnay y Clara Denison, entre otros. En las fotos no falta corgis, los perros preferidos de la reina Isabel.

📌 Tras ver la colección, proponemos los 10 diseños más irreverentes en los que invertir para un fondo buen fondo de armario:

Blazer unisex moldeable Esta chaqueta unisex y 'oversize' en mezcla de lana en típicos cuadros de estampado inglés cuesta 199 euros. Lleva un refuerzo metalizado delante y soporte de alambre en los bordes que aporta estructura a la vez que permite darle un efecto arrugado y distorsionado al diseño.

Blazer unisex de H&M x Glenn Martens. / H&M

Falda escocesa 2.0 En lugar de lana, esta versión de la clásica falda escocesa es un trampantojo estampado en tela de satén de viscosa. El modelo evasé con cremallera oculta y cierre de corchete en un lateral, prescinde de forro aportándole una gran sensación de ligereza. 59,99€.

Falda escocesa con trampantojo. / H&M

Botas mosqueteras XXXXL Botas mosqueteras en denim de algodón rígido efecto lavado con puntera fina y tacón alto de carrete. Lo más original es su caña amplia sobredimensionada con costura visible delante y caña interior de piel. 399 €.

Botas mosqueteras sobredimensionadas. / H&M

Vestido denim con capas voladoras Vestido tobillero en denim de algodón rígido con efecto lavado. Modelo de cuerpo entallado con tirantes espagueti y escote cuadrado delante y detrás. Destacada su falda acampanada con bajo asimétrico y aberturas superpuestas delante y detrás. 129 €.

Vestido denim con grandes aberturas en la falda. / H&M

Vestido con tirantes de varilla Otro modelo que juega al despiste de la colección. Vestido largo en satén de viscosa con suave caída. Modelo ajustado con diseño efecto trampantojo y ribetes de encaje en el escote. Copas triangulares fruncidas, tirantes con varilla fina transparente y espalda olímpica de estilo clásico. 79,99 €.

Vestido de satén fino con trampantojo. / H&M

Abrigo abierto en lana Abrigo largo acampanado en mezcla de lana con hombreras marcadas y solapas de pico para una silueta definida. Modelo cruzado con abertura pronunciada. 249 €.

Gabardina acampanada. / H&M

Cinturón con refuerzo de alambre Cinturón en tejido revestido con costuras guateadas y soporte horizontal de alambre que aporta estructura, permitiendo variar su forma. Diseño con hebilla y el logotipo del diseñador en un extremo. 39,99 €.

Cinturón moldeable. / H&M

Vaquero con perneras móviles La gracia de este vaquero de cinco bolsillos en denim de algodón rígido son sus perneras anchas con costuras laterales avanzadas y aberturas con tapeta oculta de corchetes que permite jugar con distintas formas y volúmenes. 79,99 €.

Vaqueros con perneras 'mágicas'. / H&M

Bolso maleable Bolso de hombro reforzado con una cubierta sobredimensionada y un forro metalizado que aportan estructura a la vez que permiten darle un efecto arrugado y distorsionado. Incorpora el logotipo del diseñador en metal pulido delante. El diseño incorpora una cartera pequeña con cierre de cremallera. 89,99 €.

Un bolso con diferentes volúmenes. / H&M

Gabardina con cuello móvil En un armario de estilo 'british' no podía faltar esta pieza de abrigo, una gabardina midi con cuello y solapas con refuerzo metalizado que aporta estructura a la vez que permite crear un efecto arrugado y distorsionado. El cinturón se fija a una de las trabillas mediante una trabilla oculta con botón en el interior. El modelo es unisex. 199 €.