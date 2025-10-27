Un centenar de fans hacen cola durante una semana para ver a Lady Gaga en Barcelona: "Lo que sea por la primera fila"

Un centenar de fans llevan una semana haciendo turnos de día y noche a las puertas del Palau Sant Jordi para estar en la primera fila de los conciertos de Lady Gaga, que recala en Barcelona con su gira 'The Mayhem Ball' este martes 28, miércoles 29 y viernes 31.

Los seguidores más impacientes crearon hace unos días un sistema de organización por grupos de Whatsapp, según el tipo de entrada y puerta, que les permite hacer turnos y mantener una lista, un sitio privilegiado en la cola que solo se mantiene si se está cuando "se pasa lista", han explicado varios fans a EFE a las puertas del Sant Jordi.

Con tiendas de campaña, colchones y sillas guardan a ellos y sus amigos la cola en los turnos que les tocan según la organización interna que entre todos han acordado. "Está muy bien organizado", aseguran.

"Hacemos turnos para ducharnos, para trabajar, y si te toca la noche pues duermes aquí. Aunque ayer que cayeron más las temperaturas algunos se fueron al coche", cuenta un fan que asegura que el primer turno lo hizo "el martes pasado".

"Lo que sea por la primera fila"

Buena parte de estos seguidores que ya están en el Sant Jordi, han explicado, cuentan con entradas VIP de hasta 500 euros, pero aún así quieren asegurarse la opción de estar justo tras la valla, pues no les vale estar en segunda fila, reconocen.

Cartel de los conciertos de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi de Barcelona / LIVE NATION

"Tengo entrada VIP pero sabemos que hay dos momentos que ella baja por un lado al público y es justo ahí donde queremos estar. Lo que sea por la primera fila", apunta otro miembro de la cola, que ha estudiado a través de redes sociales y vídeos filtrados cada movimiento de la cantante durante el espectáculo que ya ha girado por EEUU y otras ciudades europeas.

Para él, la reina del pop dance es "la amiga que todos hemos necesitado, que nos cantaba, que nos acompañaba cuando nos encontrábamos en un momento de la vida en que nos sentíamos solos". "Hoy ya hemos dicho que toca dormir aquí todos. A chupar frío", resume otra seguidora para quien la cantante es: "como mi madre, cariño".

53.000 entradas vendidas seis años después

Tres seis años desde la última visita, Lady Gaga llega a Barcelona, con tres fechas y 53.000 entradas en total vendidas en pocas horas.

En esta gira, Lady Gaga presenta su nuevo álbum, 'Mayhem', que acumuló más de 240 millones de reproducciones a nivel global, marcando el mayor debut en 'streaming' de la artista ganadora de 14 premios Grammy. Entre otros, incluye los últimos éxitos de la cantante de 'Bad Romance' y 'Alejandro', como 'Abracadabra', 'Die with a smile' o 'The dead dance'.

Las tres noches de Lady Gaga en Barcelona han hecho subir un 31% las ventas de viajes en tren a la capital catalana, procedentes de Madrid y otras ciudades españolas, según la página web Trainline.

Lady Gaga lidera las nominaciones a los Premios MTV MVAs que se otorgarán en septiembre / EPC

La alta afluencia de público prevista para el Sant Jordi durante las tres noches de concierto de la estadounidense también han llevado a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a reforzar el transporte público de ida y vuelta al estadio este martes, miércoles y viernes.

Un 'show' teatral

El espectáculo que está girando Lady Gaga, de más de dos horas y cuarto de duración, tiene una gran producción teatral, con continuos cambios de escenografía y vestuario, una apuesta de la artista por elevar aún más su ambición en los directos, según ella misma explicó al inicio de gira.

Los que no tengan entradas o quieran seguir la fiesta de la cantante de pop dance podrán hacerlo en algunas de las fiestas que los locales de Barcelona han hecho coincidir con los conciertos, como el 'After Party Gaga', previsto el jueves en la sala Apolo, o el 'Roar Party edición Lady Gaga' en la Upload este martes y jueves, entre otras.