Vídeo | Rosalía lanza este lunes a las 17 horas 'Berghain' la primera canción de su nuevo disco 'Lux'

Rosalía desveló este lunes los primeros detalles de su nuevo disco 'Lux', que verá la luz este 7 de noviembre, más de tres años después del exitoso 'Motomami'. El álbum esta compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD que darán vida a la nueva aventura de la catalana, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, y que mostrarán una nueva versión de la cantante, "por primera vez sin miedo al fracaso".

La artista catalana no hará esperar más a sus seguidores y, una semana después de anunciar su nuevo disco, lanzará este lunes a las 17 horas la primera canción: 'Berghain'. Un tema del que ya puede intuir la melodía porque ella misma publicó una partitura que interpretaron sus seguidores.

¿Qué significa Berghain?

El nombre de esta canción es el de una discoteca de Berlín muy exclusiva, donde hay que acudir con una indumentaria muy concreta y donde no pueden pasarse teléfonos móviles.

Este tema marca el inicio de la segunda parte de su nuevo disco -dividida en cuatro-. La cantante no ha dado muchos detalles sobre Lux, que significa “luz” en latín, pero sí ha explicado que es una nueva era para ella y que es un proyecto muy diferente a los anteriores: “Hay la intención de usar un sonido distinto, con una paleta más orquestal, y unas temáticas también un poco diferentes”.

El próximo 7 de noviembre la cantante catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión. El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.

Lista completa de canciones

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni [Exclusiva]

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne [Exclusiva]

MOV IV

15. Novia Robot [Exclusiva]

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias