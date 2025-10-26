Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi

Este regreso de los Pecos, un éxito de público, ha tocado un nervio sensible del mercado pop, una franja de público maduro desatendido, que un día fue fan y tal vez se enamoró de ellos y que responde al reclamo de las viejas tonadas. Y el dúo madrileño sabe lo que hace: una larga sesión de ‘dj’ a todo volumen, bombardeo de Romina & Al Bano, Pedro Marín y Leif Garrett, calentó su concierto de este domingo en el Sant Jordi despertando la identificación generacional y la danza en las gradas, mientras en las pantallas desfilaba el surtido de ‘merchandising’, con tazas, cuelgabolsos y abanicos.

Pues el público que ronda la sesentena no se comporta de un modo tan distinto a la ‘Gen Z’: móviles a discreción, capturando el momento, ya desde que imágenes juveniles de Pedro y Javier Herrero en las pantallas enmarcaron la introducción de la banda, camino de la primera canción, ‘Déjala’. Los Pecos se han tomado esto en serio y les respaldó una banda de nueve piezas, con dos teclistas y tres coristas. Sonoridad frondosa, guitarras rockeras sin pasarse y las distintivas y elegantes armonías vocales, estrenándose, tras 47 años de carrera, en el Palau Sant Jordi, con formato de medio aforo (9.000 personas), al que regresarán el 28 de diciembre, cierre del ‘tour’.

Concierto de Los Pecos en el Palau Sant Jordi / FERRAN SENDRA / EPC

Se trataba de ‘volver a los diecisiete’, como cantaba Violeta Parra, y como hizo notar Pedro cuando se dirigió al público, muy emocionado, con el lagrimal en ondulación: “Ojalá os hagamos recordar buenos y bonitos momentos de vuestra vida”. Algunos de sus temas de etapas modernas son remarcables (el ‘crescendo’ emotivo de ‘Olvidarte’), pero admitió él que no es posible rivalizar con “la magia” de las primeras veces, las composiciones bautismales, como ‘Juany’, que enlazó con ‘Y te vas’ en un desvío semiacústico coronado por la torturada y álgida ‘Recuerdos’. Romanticismo a flor de piel, sí, y mucha angustia adolescente: “Me inventaré cualquier excusa / y pensaré en vivir sin ti”.

Dijo Javier que “con canciones como las que hace Pedro, todo el mundo puede cantar así de bien”, pero es también cierto que la combinación de ambas voces fue siempre una solución ganadora y que él se lució al llevar el peso en piezas como ‘Luna’ y ‘Madre’ con su voz alta y llena de sentimiento. Décadas después de aquel fenómeno fan tratado con tanta condescendencia (cuando no desprecio), ya toca decir que las de los Pecos son hermosas canciones de pop melódico: ahí estuvieron ‘Háblame de ti’, ‘Y voló’ o ‘Esperanzas’.

La sensación de que aquello era un premio para ellos resonó en el Sant Jordi cuando, en el tramo final, se vio a Pedro y Javi más sueltos y sonrientes, compartiendo las últimas cartas. Cayó la otra declaración de amor, la de ‘Guitarra’, y la súplica trémula de ‘Señor’, y aquel ‘Acordes’ que tantos estragos causó en 1978, todavía suministrador de escalofríos con su grito de amor y odio, despertando tal vez en los presentes alguna sensación que creían enterrada.