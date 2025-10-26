Kosmopolis cierra su 13ª edición con un 37 % más de visitantes y protagonismo de Galicia

El festival literario Kosmopolis ha clausurado este domingo su 13ª edición con un total de 11.594 visitantes (un 37 % más) en el Centro de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), donde Galicia tuvo protagonismo.

Y es que la literatura gallega ha tenido su lugar en Kosmopolis con las novelistas María Reimóndez y Sara Guerrero, los poetas Yolanda Castaño e Ismael Ramos, ambos Premio Nacional de Poesía, y Mercedes Peón, reconocida internacionalmente por renovar la música tradicional gallega.

A lo largo de cinco días, el festival ha ofrecido 33 actividades y 89 participantes, entre ellos los historietistas Chris Ware y Art Spiegelman, la cineasta Carla Simón, el ilustrador Javier Mariscal o la directora de arte de The New Yorker, Françoise Mouly, además de María Medem y Ana Galvañ, ha informado este domingo la organización en un comunicado.

La directora de Kosmopolis, Elisabet Goula, citada en la nota, ha explicado, que esta edición ha demostrado "el gran interés del público por la literatura y la enorme curiosidad por un programa que ha puesto el foco en los márgenes del canon y la periferia geográfica".

"Estos días hemos podido abrirnos a mundos menos cercanos y hacer visible su fuerza y riqueza. El festival ha puesto en diálogo autores de nuestra casa con otros venidos de alrededor del mundo y ha contado con la colaboración de más de 30 editoriales y hasta 50 agentes editoriales de Barcelona", ha apuntado.

La directora del festival también ha subrayado el carácter "deliberadamente plurilingüe" de este festival, en el que ha habido intervenciones en 12 lenguas diferentes: "La respuesta del público nos confirma que la literatura es este puente que nos conecta y que hoy es más necesario que nunca", ha añadido Goula.