"Lo más terrorífico jamás hecho para televisión": así es 'It: Bienvenidos a Derry', la serie sobre el origen del payaso asesino 

El cineasta Andy Muschietti tuvo casi cien minutos más para contar 'It (Eso)' en pantalla que su predecesor, Tommy Lee Wallace, en la miniserie de 1990. Para ser más precisos, invirtió 135 minutos en contarnos la infancia del Club de los Perdedores, el grupo de chavales asediado por el payaso Pennywise (Bill Skarsgård), y hasta 169 en explicarnos, en una segunda película, la reunión de los protagonistas y su confrontación final con esa entidad cósmica que puede adquirir, en realidad, múltiples formas en base a los miedos de sus víctimas.

Pero más de 300 minutos no eran suficientes.

"Al final del rodaje de la segunda película, hablé mucho con Skarsgård sobre lo bien que estaría hacer otra más sobre los orígenes de Pennywise", explicó Muschietti a EL PERIÓDICO en el pasado festival de Sitges. "Terminamos de rodar y cada uno se fue por su lado, a concentrarse en otras cosas, pero unos meses después, retomé la idea, releí la novela… Y me di cuenta de que realmente quedaba mucho por hacer. El libro era como un rompecabezas que intencionalmente no había sido completado. Es un cuento muy misterioso, muy críptico, y me dieron ganas de completar los espacios. Además de poder contar una historia nueva".

Algunos de los jóvenes héroes de 'It: Bienvenidos a Derry' / Warner Bros. Discovery

Al parecer, Stephen King, autor de la (ya extensísima) novela original de 1986, vio con buenos ojos este ejercicio de expansionismo. "Hablamos con él y nos apoyó cien por cien", explica Barbara Muschietti, hermana mayor y socia productora de Andy. "Eso nos dio seguridad para acercarnos a Warner, que tenía los derechos sobre esta propiedad intelectual. En Warner Bros. Television se enamoraron de la idea allá por el 2020; la primera conversación fue a principios de la pandemia. Empezamos a rodar el 1 de mayo de 2023 y a los dos meses y medio nos agarró la doble huelga, lo que nos complicó las cosas". Fue complicado, pero se pudo: el lunes se estrena, a tiempo para ser opción de Halloween, 'It: Bienvenidos a Derry' (HBO Max), otras ocho horas de 'It (Eso)' en la visión de los Muschietti.

Días de pánico nuclear

La acción se desarrolla en abril de 1962, cuando el comandante Hanlon (Jovan Adepo) llega de Corea para instalarse con su familia en Derry, un pueblo cercano a la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos más cercana al espacio soviético, donde ha sido transferido. Corren días de paranoia nuclear y allí serían los primeros en responder si pasara lo peor. "Es lo que sucede en los libros de King", comenta Andy. "Cada vez que se habla de un periodo de tiempo, la historia de Estados Unidos está muy entrelazada. En el caso de 1962, es inevitable hablar del pánico a un ataque nuclear y también de la discriminación racial. Los miedos eran distintos; bueno, levemente distintos".

Derry resulta no ser todo lo normal que ansía Hanlon: cuatro meses antes desapareció un niño, Matty Clements (Miles Ekhardt), visto por última vez saliendo de un pase del musical 'Vivir de ilusión', que ya no volveremos a disfrutar felizmente nunca más. Algunos de sus compañeros de clase y amigos, o casi, Teddy (Mikkal Karim-Fidler), Phil (Jack Molloy Legault), Lilly (Clara Stack) y Ronnie (Amanda Christine), se proponen resolver el misterio después de que dos de ellos sufran fenómenos extraños.

¿Ir con la marca HBO, que no Max, como se preveía en un principio, facilitaba que estos jóvenes aventureros pudieran decir tacos? Barbara: "Tampoco sé cuál es la diferencia entre lo que lleva la marca HBO y la marca Max, pero fue un elogio. No lo sabíamos, nos enteramos por la prensa". Andy: "Pero el tono iba a ser siempre el mismo. No íbamos a hacer una versión familiar, sino que íbamos a seguir el tono de las películas".

Equipo oscarizado

El díptico cinematográfico recibió la clasificación ‘R’ (menores de 17 han de entrar con adultos), algo que puede restar opciones en taquilla, pero que a la vez es efectiva promesa de impacto. La primera entrega recaudó 328,8 millones de dólares solo en Norteamérica y es hoy por hoy la película de terror más taquillera de la historia: 704,2 millones de dólares en todo el mundo. Hacer una versión diluida de aquello no iba a satisfacer a los fans. El primer episodio tiene un prólogo bien 'gore' y acaba de forma aún más radical si cabe. Barbara: "Hace ya mucho que la tele no es tele. Menos todavía HBO, que como dice su eslogan, no es televisión. Pero yo diría, sin duda, que esta primera temporada es lo más terrorífico que se haya hecho nunca para televisión. Llegó el momento de poder hacer terror para este medio".

'Bienvenidos a Derry' tampoco parece televisión en sus formas visuales. Andy: "Cada capítulo es una película", dice. "Está filmada de la misma manera que filmo siempre. Y trabajamos con casi todo el equipo de las películas: el mismo diseñador de producción [Paul Denham Austerberry, ganador del Oscar por 'La forma del agua'], el mismo equipo de cámara y vestuario…". Barbara: "Gente, en su mayoría, con la que venimos haciendo piña desde los tiempos de 'Mamá' [el debut en el largo de 2013 de Andy, apadrinado por Guillermo del Toro]. Entramos a la serie sin pensar en hacer algo para televisión. Hicimos lo que sabemos hacer. Eso supuso muchísimo apoyo del estudio. Nos dieron lo que pedíamos a regañadientes, pero ahora están muy felices".

El futuro es el pasado

Si reciben luz verde, las dos siguientes temporadas se desarrollarían en 1935 y 1908; 27 son los años transcurridos en la historia de King entre aparición y aparición de la misteriosa entidad extradimensional. Andy: "Es una trilogía, está pensada como una trilogía. Es un gran viaje hacia esas respuestas que ni siquiera están planteadas en el libro, pero que están ligadas a la naturaleza del monstruo, a sus motivaciones… Y también a hechos y personajes de otros libros de King, como la saga 'La Torre Oscura'". Suena a festín para 'kingófilos'.