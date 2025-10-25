Los secretos del la literatura coreana un año después del Nobel a Han Kang: poder blando, "novelas sanadoras" y la cultura como marca de país

El mismo día que el pensador pop Byung-Chul Han recogía en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y reivindicaba alegremente "la fiesta y la siesta" como errores sistémicos del engranaje turbocapitalista, el festival Kosmopolis abría en canal el ‘boom’ internacional de la literatura surcoreana en el CCCB para estudiar su auténtico alcance ¿Imparable tsunami o fenómeno estacional? ¿Fiesta cultural o siesta en los laureles? "Es una campaña muy bien estudiada por el gobierno surcoreano", avanza Esther Torres-Simón, traductora y profesora de coreano de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la cresta de la ola, el Nobel del año pasado a Han Kang, el primero no solo para autora escritora coreana, también para una escritora asiática. En el valle, alimentando las turbinas de la colonización deseada, un arrollador popurrí de adhesivo k-pop, anime espídico, cine con galones de Oscar, series con números de récord… "La ola empezó a principios del siglo XXI, pero llegó tarde a España", asegura Torres-Simón.

Para recuperar el tiempo perdido, atracón: un Estadi Olímpic para Blackpink, todos como locos con 'Las guerreras del K-pop' y un buen puñado de novelas robándose espacio en las mesas de novedades de las librerías. A saber: 'El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong', de Kim Jiyun; 'Soy toda oídos', de Kim Hye-Jim; 'Hacia donde se pone el sol', de Jin-young Choi; 'La turista', de Yun Ko-eun; 'El encantador arte coreano de escribir cartas', de Juhee Mun; 'Las 8 vidas de una centenaria sin nombre', de Mirinae Lee; 'Contraataque a los 30', de Won-Pyung Sohn, autora también de aquel 'best seller' accidental que fue ‘Almendra’; 'Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong', de Hwang Bo-Reum; 'El consultor', de Im Seong-Sun; 'Imposible decir adiós', de Han Kang, de quien Lumen acaban de publicar también el libro de poesía 'Guardé el anochecer en el cajón'... "Son novelas sanadoras", defiende la investigadora especializada en el estudio de la traducción Diana Roig. "La sociedad reclama más voces femeninas, nuevas literaturas y narrativas decoloniales", subraya.

Completa la mesa y la conversación la escritora y agente literaria surcoreana Lee Hong, autora de 'Gangnam Lady'. A ninguna de las tres, por cierto, parece entusiasmarle demasiado la obra de Han Kang. "No puedo decir que me gusten todos sus libros. No soy una gran fan de 'La vegetariana'", suelta Lee como si nada. "Tampoco me gustó tanto 'La vegetariana', pero reconozco la sensibilidad de Han Kang hacia los temas universales", añade Torres-Simón. Roig, por su parte, destaca que la también autora de 'La clase de griego' "saca las emociones a la superficie y la gente puede conectar fácilmente con ella". Poco entusiasmo, en cualquier caso, hacia una autora distinguida con el máximo galardón de la literatura y convertida en mascarón de proa de las letras de todo un país.

¿A qué se debe entonces semejante popularidad? Hong tiene sus sospechas. "Sus novelas son muy poéticas, cargadas de sensibilidad literaria. ¿Explica eso tanta atención? No creo, pero en la última Feria de Fráncfort encontré una posible respuesta: un editor holandés me invitó a una cena con otros editores y el 80% de los asistentes tenía cerca de 30 años. Todos estaban impresionados con la obra de Han Kang y, algo muy poco frecuente en mi país, todos eran vegetarianos. Me di cuenta entonces de que su obra había llegado a las generaciones jóvenes porque son muy sensibles a la violencia humana y muchos de ellos son vegetarianos”, explica.

La autora Han Kang de Corea del Sur posa con el Booker Internacional en 2016 / EFE

El Booker, trampolín nacional

Anecdóticas preferencias alimentarias al margen, sí que reconoce Lee que la ola literaria coreana que trajo el Nobel empezó en realidad mucho antes: en concreto, cuando 'La vegetariana' se llevó el Booker Internacional en 2016. "Fue muy importante para los autores coreanos, sobre todo para los más jóvenes, ya que era cuando se hablaba de crisis de la literatura y muerte de la novela. En aquel momento, no había casi ningún novelista que se ganase la vida escribiendo: casi todos tenían 3 o 4 trabajos y empezaban a preguntarse si merecía la pena. Han Kang fue una luz en la oscuridad, porque tener más lectores internacionales significa que, eventualmente, podemos sobrevivir", reflexiona.

Para Torres-Simón, la cima del Booker es la prueba de que las cosas empezaba a ir como el gobierno coreano había planeado. "Corea fue el país invitado a la Feria de Fráncfort de 2005 y a la de Londres en 2014. No fue casualidad que dos años después Han Kang ganase el premio", subraya. El concepto clave, en este caso, no es otro que "poder blando". "Es la capacidad de prefigurar las preferencias de otras personas. Corea utiliza la literatura para hacer marca de país, que es lo mismo que está haciendo ahora mismo Qatar con el arte", interviene Roig. "Cuando vivía en Estados Unidos y París, ibas a una librería y como mucho encontrabas un par de libros de autores coreanos. Ahora ya pueden ser entre 10 y 20. El cambio ha sido notable en muy poco tiempo, y creo que tiene mucho que ver con el éxito de la música y las películas coreanas, que ha despertado el interés también por la literatura", confirma en conversación con El PERIÓDICO la escritora Mirinae Lee, que acaba de publica ‘Las 8 vidas de una centenaria sin nombre’.

Esa suerte de diplomacia cultural con la que Corea del Sur busca proyectarse al mundo a través de libros, películas y canciones como "una sociedad moderna" se traduce, en el caso de la literatura, en una intensa labor de promoción y financiación a través del Instituto de Traducción Literaria de Corea (LTI). Solo en el caso de Han Kang, por ejemplo, el LTI ha apoyado económicamente la traducción de sus obras a 28 idiomas diferentes. En términos globales, el número de novelas coreanas que se vendieron en todo el mundo en 2024 duplicó con creces la cifra de 2023, pasando de los 520.000 ejemplares a más de 1.200.000.

Cubiertas de novelas surcoreanas traducidas al castellano en los últimos meses / EPC

"Si hay alguien del gobierno español por aquí, que tome nota: inversión, traducción y dinero. De eso se trata. Los escritores tienen la manía de querer vivir de su trabajo, así que la inversión es esencial", asegura Torres-Simón, para quien la formación continuada de traductores ha sido determinante para crear un buen número de expertos. En este sentido, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur impulsó a finales del año pasado una enmienda de la ley para garantizar la formación de entre 70 y 80 traductores al año para "consolidar" el estatus de la literatura coreana en el mundo. "Todas las literaturas quieren tener un lector global", subraya Roig, mientras que Hong recuerda que la traducción al inglés de 'La vegetariana' y la polémica que suscitó que algunos académicos la calificaran de negligente y excesivamente imaginativa también jugaron un papel determinante en el éxito internacional de la autora.

"El gobierno coreano financia la traducción de muchos autores a otras lenguas; es una campaña muy bien estudiada y son muy sensibles a las tendencias", resume Roig. Desde 1996, el LTI ha financiado la publicación en el extranjero de 2.186 obras literarias coreanas en 44 idiomas. Otra cosa es que el viaje y la conquista puedan tomar más tiempo de lo previsto. "Por desgracia aún hay que luchar contra el canon occidental", lamenta Hong