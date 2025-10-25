Al rescate del Diablo negro, el olvidado padre de Dumas que se enfrentó a Napoleón

Alejandro Dumas se consagró como uno de los grandes de las letras universales con obras maestras como ‘El conde de Montecristo’ o ‘Los tres mosqueteros’. En ellas sobrevuela la inspiración de la figura y las gestas de su admirado padre, Thomas-Alexandre Dumas, el primer y heroico general negro del Ejército francés, que sin embargo quedaron olvidadas y enterradas en gran parte gracias a su ambicioso coetáneo Napoleón Bonaparte en la Francia revolucionaria. "Tuvo la mala suerte de coincidir con él, que era un arribista y tuvo claro muy pronto que podía hacerle sombra", lamenta el guionista e historiador Salva Rubio, que junto con el dibujante Rubén del Rincón ha rescatado en 'El primer Dumas' (en edición integral en Norma Editorial) la figura del Diablo negro, como le bautizaron los soldados austriacos a los que venció.

Thomas-Alexandre Dumas, Alex (1762 – 1806), "nació en la esclavitud y tocó la cima de la gloria, pero la fortuna le volvió el rostro y acabó mal", constata Rubio, guionista del reciente ‘La guerra de Audrey’. "La historia pertenece a los vencedores, pero el arte pertenece a los vencidos", recuerda Del Rincón. La principal fuente a la que han recurrido son las memorias de su célebre hijo escritor, quien admiraba al padre a pesar de haberlo perdido siendo aún muy niño.

Los autores del cómic 'El primer Dumas', Salva Rubio y Rubén del Rincón (derecha), en Barcelona. / Jordi Otix

Alex era, como su madre y hermanos, un niño esclavo en Saint-Domingue, colonia francesa de La Española (actual Haití). El padre, un noble francés blanco, se lo llevó a él a París para que perpetuara su linaje y le dio una buena educación. Tras una discusión, el joven renegó de su condición de noble, del apellido paterno, adoptó el materno, Dumas, y entró como soldado raso en el Ejército francés. A Rubio le fascinó esa "osadía en todo lo que hizo, también en enfrentarse a Napoleón".

Viñeta de 'El primer Dumas'. / Norma

Dumas hizo una carrera militar fulgurante: tras dirigir con éxito a 45.000 soldados en los Alpes en 1793, llegó a general antes que Bonaparte, formando luego parte de la Armada que este desembarcó a duras penas en Alejandría con 25.000 franceses para luchar contra 64.000 otomanos en Egipto. El general negro, además de genial estratega, se forjó una merecida fama de valiente y misericordioso con el enemigo y con los civiles.

La animadversión de Napoleón

"Napoleón estaba rodeado de fanáticos que necesitaba que le apoyaran en sus ideas y les recompensaba por ello. Pero Dumas era de los pocos que no le seguían y si algo no le parecía bien no se callaba", apunta Rubio sobre la animadversión entre ambos militares. "Hay escritos y documentación que cuentan que Napoleón llegó a decir ‘no quiero que se nombre a Dumas en mi presencia’. Suena a algo personal, no lo soportaba, ¿le envidiaba?", plantea Del Rincón, autor también de ‘Entretelas’ o 'El boxeador' (La Cúpula).

Viñetas de 'El primer Dumas'. / Norma

El "lado oscuro" de Napoleón

La figura de Napoleón es "complicada" en Francia, explica Rubio. "Es un símbolo de la Revolución, pero su lado oscuro les es difícil de asumir. No hay que olvidar que tomó medidas para segregar a los negros que también afectaron a Dumas, quien tuvo que llegar a pedir una exención para seguir viviendo en su casa, y restableció la esclavitud (1802)", cuando había sido el primer país en abolirla, en 1794. "Es el pragmatismo napoleónico: necesitaba el apoyo de empresarios que habían perdido dinero en las colonias tras la abolición. Pero se ensañó dificultando la vida de los negros y apoyó su expulsión del país", añade.

Campos de concentración para negros

Los dos autores, que ya habían colaborado juntos en ‘Max’ (Planeta Cómic), reflejan en el libro cómo en aquella Francia convulsa hubo campos de concentración para negros, deportaciones, una policía dedicada a perseguir a los negros y "los mismos discursos racistas de hoy día", lamentan. Recuerdan cómo al Dumas hijo y escritor, mulato, "le caricaturizaron en los periódicos de la época como descendiente de un mono".

Página de 'El primer Dumas'. / Norma

"Un guerrero poeta" fiel a sus principios

Para Del Rincón, el general Dumas "fue un guerrero poeta que representaba un ideal y daba ejemplo de él con sus acciones. Por ejemplo, cuando le dijeron que mirar una decapitación, él se negó y dijo que ya había visto muchas". Esa "fidelidad inquebrantable a sus principios" es lo que le fascina a Rubio. "Era un negro en el estado mayor, llevaba la otredad en la piel y eso le hacía sentirse un símbolo de lo distinto. Decidió tomar el camino difícil, defendiendo sus ideales pese a todo", añade. Murió a los 43 años, arropado por su familia, pero nunca se le compensó por sus servicios, no recibió la merecida Legión de Honor y se le retiró la pensión como soldado. Francia solo llegó a erigir una estatua en su memoria a finales del siglo XIX, pero los nazis la destruyeron cuando ocuparon París.

El cómic ya tiene en marcha versión cinematográfica. Dirigida por Ladj Ly (‘Los miserables’) y con Omar Sy, Theo Christine, Vincent Cassel y François Civil en el reparto, prevén el estreno en 2027.