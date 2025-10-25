¿Qué pasó con el cuadro desaparecido de Picasso? La rocambolesca historia de un 'robo' accidental

Dos semanas antes del mediático asalto en el Louvre, un cuadro de Pablo Picasso que teóricamente viajaba de Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte', desapareció. Esta obra de arte nunca llegó a su destino, y nadie conocía su paradero desde el 6 de octubre, por lo que la principal hipótesis que barajaba la policía era que se trataba un robo.

Una empresa de transportes era la encargada de recoger el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' en un inmueble de la avenida Pío XII de Madrid, junto con otras obras de arte, y desde allí las trasladarían primero todas a un almacén, y al día siguiente hacia Granada, pero esta obra de Picasso nunca llegó.

Una entrega bajo videovigilancia

Según la fundación, la obra de Picasso fue almacenada el 25 de septiembre con el resto de piezas para su traslado al centro cultural granadino, previsto para el 3 de octubre. Ese día, la empresa de transporte entregó los embalajes bajo videovigilancia.

"En un solo movimiento y de forma continuada todas las obras se fueron trasladando desde el furgón hasta el montacargas. Una vez allí, la entrega se hizo en zona videovigilada", relataron desde CajaGranada. La ruta que habían seguido tampoco parecía dar lugar a errores. Un recorrido de menos de 5 horas y con parada nocturna en Deifontes - a menos de 30 kilómetros del destino- , donde los trabajadores se fueron turnando para custodiar las obras de arte y evitar un robo.

Pero la hipótesis del hurto no se ha correpondido con la realidad. Lo más curioso es que el cuadro de Picaso nunca salió realmente del edificio de Madrid, y 20 días después de esta rocambolesca desaparición, el cuadro ha sido hallado a apenas a unos metros de su propietario, envuelto y precintado.

"Están disgustados porque se pueda pensar que son sospechosos"

El robo ha pasado a ser simplemente un extravió "accidental", reconocen a EFE el entorno del propietario. Una mujer que trabaja al servicio de esta portería -gestionada por un matrimonio- guardó este paquete encontrado cerca del pulsador de salida en la puerta que da acceso a la calle, sin saber ni que era un cuadro ni tampoco que se lo habían dejado unos transportistas.

La mujer no lo abrió y lo dejó arrinconado en la vivienda. Pasaron los días y el paquete seguía en el olvido. Pero una vecina del inmueble lo y pensando que sería algún pedido, se lo subió a casa, donde su marido le habló de la desaparición de un cuadro en su mismo edificio. El matrimonio pensó entonces que el paquete que había recogido del portal podría tratarse de la obra de Pablo Picasso extraviada y llamó a la Policía.

El cuadro estaba envuelto en un papel de burbuja con cintas adhesivas con el logo de la empresa de transportes. Era un paquete de tamaño medio, no muy abultado, por lo que pensaron que era de un vecino y lo guardaron. "Están muy disgustados porque se pueda pensar que ellos son sospechosos de algo porque son extranjeros y, no, al contrario, estamos muy agradecidos", resaltan a EFE. "Pensó que era algún paquete que algún vecino se había dejado al entrar o salir del inmueble y se lo llevó a la portería, sin más", dice a EFE .