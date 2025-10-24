En el Roig Arena
Rosalía actuará en Los 40 Music Awards que se celebrarán en València el 7 de noviembre, fecha de salida de 'Lux'
El 'tracklist' y las colaboraciones de 'Lux', lo nuevo de Rosalía: de Björk a Silvia Pérez Cruz y la Escolania de Montserrat
Laura Nuel
Rosalía actuará el próximo 7 de noviembre en la gala de los LOS40 Music Awards Santander 2025 que se celebrarán en València. La artista ha escogido la gala de premios de LOS40 para presentar por primera vez en directo 'LUX', su cuarto disco, que verá la luz ese mismo día.
La artista catalana se subirá al escenario del Roig Arena de Valencia, recientemente inaugurado, con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión, según ha informado la emisora en un comunicado.
Rosalía regresa a Valencia un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la DANA. Y es que la cantante fue uno de los miles de españoles que se trasladaron hasta las localidades para ayudar a los vecinos en los días posteriores a la catástrofe.
LOS40 Music Awards Santander celebrarán en esta ocasión su 20ª edición con un cartel en el que ya han sido confirmados Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.
