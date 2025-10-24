La Policía localiza en Madrid un cuadro embalado, pendiente de análisis para confirmar que es el Picasso extraviado

La Policía Nacional ha localizado en Madrid un cuadro embalado que todo apunta a que se trata de la obra del pintor Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra', extraviada a principios de octubre cuando era trasladada a Granada para formar parte de una exposición.

Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, la confirmación de que se trata de 'Naturaleza muerta con guitarra' no se tendrá hasta que los agentes de Científica procedan a desembalar el cuadro y comprueben que es la obra original del pintor malagueño, lo que ocurrirá previsiblemente este viernes.

No hay ningún detenido y las citadas fuentes han indicado que la investigación apunta a que el cuadro se extravió en Madrid y que, por tanto, nunca llegó a ser trasladado a Granada por la empresa privada encargada de la custodia de la mercancía.

La desaparición llevó a la Policía Nacional a introducir en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Ruiz Picasso.

Todo surgió tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladada a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.

El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte que hizo noche en la localidad de Deifontes.

CajaGranada Fundación comprobó el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba 'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.