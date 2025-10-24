Mirinae Lee: "A los jóvenes de Corea del Sur sus vecinos del Norte ya les resultan completamente ajenos"

Esclava, escapista, asesina, terrorista, espía, amante y madre: ahí están, una tras otra y del tirón, todas las vidas de la señora Mook Miran, anciana centenaria (y ficticia, cabe subrayar) construida a partir de fragmentos de la ocupación japonesa, la Guerra de Corea, el espionaje en los dominios de Kim Il-sung, la Guerra Fría y la dictadura norcoreana. El siglo XX en los alrededores del infierno. "Nací japonesa, viví como norcoreana y ahora voy a morir siendo surcoreana", le hace decir la seulense Mirinae Lee en las páginas de 'Las 8 vidas de una centenaria sin nombre' (Salamandra), friso histórico y fenómeno editorial que reconstruye los principales acontecimientos del último siglo en las dos Coreas a través de la mirada de, otra vez, una esclava, escapista, asesina, terrorista, espía, amante y madre. No necesariamente en este orden, pero sí con idéntica intensidad.

La voz de una generación tradicionalmente olvidada y silenciada que Lee ha querido recuperar como un doble ejercicio de justicia histórica y reivindicación de los personajes femeninos poderosos. "Si hablamos de personajes masculinos, el abanico es enorme, pero con los femeninos parece que el espectro se reduce a mujeres buenas y cuidadoras. Por eso me gustan tanto autoras como Elena Ferrante, Margaret Atwood y Gillian Flynn, capaces de crear personajes femeninos muy complejos que a veces odias y te gustan al mismo tiempo", explica la autora, de visita en Barcelona para participar en el festival Kosmopolis.

De ese molde, o uno parecido, nace la protagonista de 'Las 8 vidas de una centenaria sin nombre', superviviente perpetua desde el momento en que consigue salir con vida de la base imperial de Sermarag y su Estación de Consuelo, eufemismo japonés para referirse a las casas en las que encerraban a las esclavas sexuales. "Si hablamos de las mujeres de consuelo, prácticamente todo lo que está en la novela es cierto o basado en hechos reales. Sin embargo, no pude usar nada de las cosas más espantosas o atroces que les sucedieron, ya que el nivel de crueldad era demasiado extremo. Ahí descubrí la atroz ironía de que a veces tienes que suavizar la realidad porque puede ser mucho más extraña y cruel que la ficción", relata la escritora.

Mirinae Lee participa en el festival Kosmolopolis / Jordi Otix

Libertad de escritura

Lee, que nació y creció en Seúl y estudió Literatura Inglesa en Columbia, empezó a escribir su primera novela en coreano, pero se pasó al inglés cuando se dio cuenta de que algo no funcionaba. "A veces es más fácil ser franco con un extraño -asegura-. Así que, de forma accidental, escribir en inglés me brindó mayor libertad y redujo la posibilidad de autocensura". Algo debía intuir la escritora, ya que ahora que la novela se ha traducido al coreano la reacción de su familia no ha sido precisamente entusiasta. "Mi madre no pudo finalizar la novela y hay algún detalle con el que mi padre no estaba especialmente contento", reconoce.

Será que de la combinación de la vida de su tía abuela ("una persona muy especial, muy diferente de la mayoría de las mujeres de su generación", dice), su propia experiencia como profesora voluntaria de inglés de los desertores de Corea del Norte y la lectura de títulos como 'Herstory', 'Song of a Butterfly', 'Querido Líder: Vivir en Corea del Norte' y 'Espía y traidor: la mayor historia de espionaje de la guerra fría', sólo podía salir una novela con las heridas al fresco y los traumas bien a la vista. En el menú, ocupación, guerra civil y control total. Y eso solo en los entrantes. Como para no querer enterrarlo y olvidarlo. "Todo el mundo estaba en modo supervivencia, así que no había tiempo para reflexionar sobre el trauma, pero ahora las generaciones más jóvenes tenemos la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos y mirar hacia dentro", reflexiona.

Años de conflicto, vecindad mal avenida entre las dos Coreas y una zona desmilitarizada en permanente tensión, tampoco parecen haber ayudado. "Seguimos siendo países distintos. Oficialmente seguimos en guerra, porque oficialmente nunca se ha llegado a un acuerdo de paz", asegura. La carta sentimental, además, ha dejado ya de ser una baza y los jóvenes de la próspera y talentosa Corea del Sur ya no sienten apego alguno hacia sus cada vez más lejanos parientes del norte. "Las posibilidades de llegar a una reunificación coreana son cada vez menores, porque ya no hay vínculos familiares. La generación de mis abuelos dejó atrás amigos y familia cuando se dividió el país. Nosotros escuchamos las historias, pero ya sin sentimiento directo, así que imagínate los más jóvenes. Para ellos, es otro país: los habitantes de Corea del Norte ya les resultan completamente ajenos, mucho más que los americanos. Además, la brecha económica es tan enorme que no creo que haya muchos coreanos que quieran ahora la reunificación", explica.