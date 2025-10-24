'Chainsaw man, la película' y otros animes que llegan al cine las próximas semanas

Aún en shock tras el derroche creativo y emocional que supuso el estreno en cines de 'Kimetsu No Yaiba: la fortaleza infinita', irrumpe este fin de semana en la gran pantalla otro mito del anime, 'Chainsaw Man, el arco de Reze'.

Chainsaw Man no es un personaje tan conocido como Tanjiro Kamado o los pilares de Demon Slayer, pero tiene una base de fans muy poderosa, con una trama dirigida a una audiencia más adulta, muy gamberra y divertida a la par que sangrienta. Su estreno en el cine de la mano de Sony Pictures y Crunchyroll es una señal más de su ambición, y la fuerza del protagonista, un adolescente con una mascota que es un demonio-motosierra que literalmente le ocupa el corazón, ha logrado estampar su imagen en las camisetas de la marca japonesa Uniqlo en una de sus últimas colaboraciones.

Chainsaw man parte de un manga convertido en serie de anime y cuenta con una temporada de 12 capítulos que puede verse en la plataforma Crunchyroll, pero que no concluye la historia. En la película que ahora llega al cine el protagonista, Denji, sigue su caza de demonios junto a un grupo especial de marginados del sistema y con el único impulso del amor que tiene idealizado.

Otros estrenos próximos

⛩️‘Las guerreras K-pop’

31 de octubre

El romperrécords por excelencia de los últimos años vuelve a los cines para sesión de 'sing along', un karaoke que promete hacer las delicias de los fans, o sea, de todos, a juzgar por las cifras estratosgéricas de visionado de la película en Netflix y que ostenta el primer puesto en Youtube music en nuestro país tras arrollar en los rankings de medio mundo. Las cazademonios cantantes se enfrentan a una banda pop de chicos endiablada en un musical lleno de color y humor.

⛩️‘Jujutsu Kaisen: ejecución’

Fecha: 14 de noviembre de 2025

No hace ni tres meses que llegó a la gran pantalla ‘Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory’ y los que la fueron a ver aún no se habrán podido recuperar del impacto de la acción y giros de la historia que reunió a los hechiceros Satoru Gojo y su gran amigo Suguro Geto, antes de su caída. En esta nueva película del creador Gege Akutami, que recopila la temporada ya emitida en televisión del incidente Shibuya, vemos el trepidante enfrentamiento entre magos y demonios tras tender una trampa a Gojo en el lugar más concurrido del centro de Tokio, la estación central. El mayor aliciente de la película, con todo, es que adelanta dos episodios de la siguiente temporada, aún no emitida. ¿Te lo vas a perder?

⛩️‘Memories’

6 de diciembre

La pelicula clasica de Katsuhiro Otomo, el creador de la mítica ‘Akira’, se proyectará en la sesión del sábado del Salón del Manga Barcelona en la edición de este año, en una nueva sección que promete recuperar clásicos inmortales del cine de animación japonés. La película, de 1995, reúne tres historias creadas por Otomo aunque solo una la dirige él, 'Carne de cañón', una maravillosa metáfora bélica en que una ciudad lucha contra un enemigo desconocido.

⛩️‘Susurros del corazón'

7 de diciembre

La pelicula del Studio Ghibli se proyecta en el marco de los actos del domingo del salón Manga Barcelona de este año, como homenaje al 30 aniversario de la productora de animación quw revolucionó el género con su creatividad. La película, de 1995 y producida por Miyazaki, relata un romance adolescente en el que el amor a los libros es también protagonista de excepción.

⛩️'Detective conan: one-eyed flashback'

8 de diciembre

Dirigida por Katsuya Shigehara, se trata de la película número 28 de la saga del mítico detective Conan, que ha desplegado un elenco de personajes a su alrededor y que ganan protagonismo en sus historias. En esta película la investigación se traslada a unas montañas nevadas donde diez años atrás se produjo una extraña avalancha. Se proyectó ya este verano en la cartelera de cine, pero es una buena ocasión para recuperarla si no se pudo o volver a verla.

⛩️'Scarlet'

Febrero de 2026

Tras su paso exitoso por el Festival de Venecia, hay muchas ganas de ver la última película de Mamoru Hosoda. La pelicula relata el viaje vengativo de la protagonista, que se dedica em cuerpo y alma a vengar la muerte de su padre como una moderna Hamlet que debe enfrentarse incluso a la muerte. 'Scarlet', que produce Sony Pictures junto a Studio Chizu, es el último trabajo de Hosoda después del taquillazo reconocido por crítica y público de 'Belle' y 'Mirai, mi hermana pequeña': esta última fue nominada a los oscar en 2019 a mejor película de animación.