La Biblioteca Pública del Estado en Barcelona acogerá el archivo de Juan Marsé tras un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la familia

La Biblioteca Pública del Estado en Barcelona, un proyecto de gran envergadura cuyas obras de construcción se han inaugurado oficialmente este viernes con un acto institucional, acogerá el archivo del escritor barcelonés Juan Marsé (1933-2020) después de que el Ministerio de Cultura haya llegado a un acuerdo con la familia del autor de 'Últimas tardes con Teresa' para su adquisición. Así lo ha anunciado el ministro Ernest Urtasun en presencia de la hija del escritor, Berta Marsé, en el transcurso de una visita de obras a la que también han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, y la 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, entre otras autoridades.

"El proyecto de esta biblioteca va asociado a la voluntad del Ministerio de Cultura de que sea repositoria de los legados de grandes escritores y escritoras que tengan vinculación con Barcelona", ha afirmado Urtasun. El ministro ha recordado que en su discurso de aceptación del Premio Cervantes en 2008, Marsé subrayó que un escritor no puede vivir sin memoria, ya sea personal o colectiva, y ha apuntado que el nuevo equipamiento que ahora se empieza a construir deber ser, entre otras cosas, "una casa para la memoria literaria de nuestro país, un lugar en el que conservar y compartir el patrimonio de quienes han dado voz a nuestra cultura".

Cuadernos, cartas, fotos...

El fondo de Marsé adquirido por el Ministerio de Cultura está formado por originales de sus obras, tanto manuscritos como mecanografiados, así como por cuadernos de trabajo, correspondencia con escritores y editores, recortes de prensa, fotografías y otros documentos "de gran valor literario". La Biblioteca Nacional de España se ha encargado de su clasificación y estudio.

El ministro Urtasun conversa con Berta Marsé en presencia del alcalde Collboni / Jordi Otix

De todos modos, para que todo ese archivo esté disponible en la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona deberá pasar aún un tiempo considerable. Como mínimo, 60 meses. Ese es el plazo previsto de duración de las obras de construcción del equipamiento, ubicado en la parcela contigua a la Estació de França (junto al paseo de la Circumval·lació), que dispondrá en el interior una superficie útil de más de 16.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas (será la segunda biblioteca más grande de España, solo por detrás de la Biblioteca Nacional, de Madrid) y que tendrá un coste estimado de 82,7 millones de euros. El diseño del edificio es obra de los estudios Nitidus Arquitectes y Serveis d’Arquitectura Betarq.

Tal como ha destacado Urtasun, el proyecto, cuyo origen se remonta a 1989 y que a lo largo de las décadas ha sufrido todo tipo de contratiempos, ha sido finalmente posible gracias a la colaboración entre administraciones. El Ministerio de Cultura se hace cargo de las inversiones y será el titular del inmueble; el Ayuntamiento de Barcelona cede el suelo y es el responsable de garantizar la legalidad urbanística de la nueva infraestructura, y la Generalitat de Catalunya se encargará de gestionarla.

"Obsesión por la cultura"

El 'president' Illa ha calificado de "muy relevante" la noticia del inicio de las obras y ha subrayado la condición de "punto de acceso a la cultura" de esta biblioteca pública estatal en un momento, ha dicho, "en el que la cultura nos hace más falta que nunca". “En un tiempo de obsesión por la tecnología, que también es muy necesaria, yo reclamo obsesión por la cultura", ha añadido.

El alcalde Collboni, por su parte, ha vinculado la construcción del nuevo equipamiento al proyecto de transformación del área del Parc de la Ciutadella y el vecino Mercat del Peix para convertir la zona en un polo de conocimiento y divulgación científica. "Defender la ciencia, la verdad científica, es hoy una opción política", ha asegurado Collboni, que ha agregado que la nueva biblioteca estatal "jugará un papel clave en este ecosistema".