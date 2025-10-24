El artista Daniel Steegmann ilustra la portada del Catálogo de Vila Viniteca 2026

La distribuidora de vinos finos Vila Viniteca ha presentado la obra que ilustrará la portada de la nueva edición del Catálogo Vila Viniteca del año 2026, creada por el artista barcelonés Daniel Steegmann Mangrané, reconocido internacionalmente.

Los socios propietarios de la empresa, Quim Vila y Ciscu Martí, y Joan Amagat, marchante de arte y galerista de Steegmann, presentaron la obra, y Amagat comentó que desde que conoció al artista quedó “enamorado de su obra”. Amagat, quien tiene obras de artistas como Plensa, Tàpies, Miró o Picasso, ha destacado que Steegmann es cambia mucho de registro, y que aprecia el mensaje que quiere transmitir con sus obras: “Me gusta que Daniel quiera hablar del clima y la naturaleza para concienciar del medio ambiente”.

La pieza escogida para la portada se llama 'Metamorphing Map', y está compuesta de una serie de trabajos hechos con rocas metamórficas, que son tipos de piedra que, a través de procesos geológicos de enormes presiones, temperaturas y tiempo, se transforman, cambiando su dureza, su color y sus propiedades. La obra representa las viñas y los materiales que las componen, como la tierra.

Vila detalló que la obra se trata de una serie de mapas y que la pieza está hecha de mármol, concebida para colocarse sobre una pared lisa. Steegmann comenta que el mármol que ha utilizado para la pieza es Portoro, que tiene un color negro porque procede de antiguas pedreras de algas: “Me gusta mucho pensar que hace millones de años esta roca eran algas, después se convirtió en mármol y ahora se ha transformado en una obra de arte. Y, tal vez, dentro de millones de años vuelva a ser algas… o viñas”.

La imagen de la obra ocupará la portada y la contraportada del Catálogo Vila Viniteca 2026, mostrando una mitad de la pieza en cada una. El artista explica que Metamorphing Map se relaciona con el mundo del vino por su vínculo con el tiempo y el territorio: “Cuando uno bebe un buen vino, bebe todo el sol, la tierra, la lluvia que maduraron las uvas y dieron al vino su personalidad única. Pero también uno se entrega a esa misma tierra, volviéndose parte de ella…”. “Al final, como dijo algún sabio, el vino es la única obra de arte que se puede beber”, concluye Steegmann.

El catálogo estará disponible en la versión física a mediados de noviembre.

Entre los artistas que han ilustrado anteriores ediciones del catálogo de Vila Viniteca se encuentran Perico Pastor, Juliet Pomés, Xano Armenter, Javier Mariscal, Francesc Artigau, Guinovart, Arranz-Bravo, Robert Llimós, Xavier Medina-Campeny, Jordi Labanda, Miguel Rasero, Julio Vaquero, Santi Moix, Frederic Amat, Eduardo Arroyo, Joaquin Chancho, Carmen Galofré, Luis Gordillo, Milo Manara, José Manuel Broto, Moebius, Ferran García Sevilla, Bosco Sodi, Antonio López, Francisco Ibáñez, Juan Genovés, Pere Jaume, Juan Uslé, Lita Cabellut, Jaume Plensa, Miquel Barceló, Miró o Ferran Adrià.