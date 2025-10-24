La 080 Reborn culmina la semana de la moda con un viaje poético al renacimiento de la ropa de segunda mano

La 080 Barcelona Fashion puso punto final a la 36ª edición reafirmando su papel como gran escaparate del diseño, la sostenibilidad y el talento creativo con proyección internacional. La pasarela de moda reunió en el Recinto Modernista de Sant Pau a más de 11.000 visitantes y cerca de un millar de profesionales acreditados, entre periodistas y creadores de contenido, 139 de ellos internacionales.

La semana de la moda, impulsada por la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball, culminó su última jornada con la cuarta edición del desfile de moda circular 080 Reborn, uno de los emblemas del certamen. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Agència de Residus de Catalunya y el patrocinio de Girbau Lab, presentó una colección inspirada en la literatura.

080 Reborn consolida como tendencia la ropa 100 % reutilizada

Oda poética a la circularidad

El desfile, con estilismos de Femín + Gilles, creados íntegramente con ropa recuperada de tiendas 'vintage' y centros de gestión de residuos textiles, puso el acento en la reutilización y la sostenibilidad, demostrando una vez más que las prendas de segunda mano pueden ser sofisticadas y glamurosas.

La colección fusionó el gótico victoriano con una rebeldía moderna, creando un contraste entre tradición y transgresión. Con un estilo fluido, romántico y etéreo, se dio nueva vida a piezas con historia, convirtiéndolas en nuevas formas de expresión de una moda evocadora y consciente.

La segunda parte de la 080 Reborn transportó al público a los años sesenta, reinterpretando la alta sociedad desde una mirada sostenible. El lujo se fusionó con la imperfección y el espíritu bohemio de aquella década, celebrando el pensamiento crítico, la libertad, el inconformismo y la moda reutilizada.

El Open Area ha sido visitado en esta edición por más de 3.000 personas / 080 Barcelona Fashion

Amplio eco mediático

Durante cuatro jornadas intensas, la semana de la moda catalana contó con una notable presencia de medios internacionales de países como Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. El impacto de la 080 Barcelona Fashion ha ido más allá de los muros del Recinto Modernista de Sant Pau. A través de una potente estrategia digital, la pasarela ha ampliado su repercusión.

Gracias a Instagram, TikTok y YouTube, con retransmisiones en directo, contenidos exclusivos y vídeos, tanto los desfiles como la vida en el 'backstage' han tenido un amplio alcance internacional. La imagen fresca y dinámica de la 080 ha conectado con nuevas generaciones de amantes de la moda y ha consolidado su lugar en el mapa de las fashion weeks del mundo.

Éxito de afluencia en el Open Area

El Open Area ha sido uno de los grandes éxitos de esta edición, con más de 3.000 visitantes a lo largo de la semana. Dentro de este espacio abierto al público, los talleres y charlas del 080SPOT_SPAINGALLERY reunieron a más de 300 asistentes, entre estudiantes, profesionales y aficionados a la moda, convirtiéndose en un punto de encuentro de inspiración para la comunidad creativa.

También debutó con éxito la 080 Beyond Crafts, una iniciativa que busca dar visibilidad al trabajo artesanal dentro de la moda contemporánea. En esta primera edición, dedicada a la sombrerería, numerosos visitantes pudieron descubrir de cerca el oficio y las técnicas tradicionales de un arte que continúa teniendo un papel clave en las tendencias actuales.