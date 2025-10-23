Steve Buscemi: «Creo en las artes, en la democracia y en no callarse ante lo que está mal»

En cualquier filmografía sobre la estrella de cine Steve Buscemi se resalta en letras doradas películas tan icónicas de la década de los 90 como Reservoir Dogs, Fargo y El gran Lebowski, aunque después ha sido reconocido por sus papeles en las series Los Soprano y la segunda temporada de Miércoles, en la que interpreta al director de la escuela Nevermore.

De estos proyectos, entre otros, de su visión del cine y la política en su país y del premio Evolution Icon, con el que ha sido galardonado en Mallorca, habló este miércoles en la rueda de prensa tras la gala inaugural. Sus seguidores le podrán escuchar este jueves en el Rívoli después de la proyección de Psycho Therapy, su último largometraje, y el viernes en el coloquio celebrado en CineCiutat y organizado por el Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF).

A Buscemi le «honra haber sido homenajeado», dijo «un gran fan de los festivales de cine. No es fácil hacerlos y aplaudo este por llevar 14 años en marcha. A veces es la única manera de que el público pueda ver una película, sobre todo las independientes, en una gran pantalla. Tal vez también conocer a los directores e intérpretes. Creo en las artes y si puedo apoyarlas de este modo, me hace feliz», como añadió quien visita por primera vez la isla.

En el de Sundance fue estrenada Reservoir Dogs y «no se llevó ningún premio. De hecho, en algunas escenas había gente que se marchaba de la sala. Creo que esta película ha crecido con el tiempo, como Fargo. Los hermanos Cohen tenían sus seguidores, aunque no una gran fama. Uno nunca sabe qué ocurrirá con un filme, si tendrá una buena distribución, si la gente irá a verla», argumentó.

Buscemi con el Evolution Icon Award / Manu Mielniezuk

Éxito

Su motivación para participar en un proyecto es leer guiones que le gusten y «trabajar con personas estimulantes y con las que pasarlo bien. Si después viene el éxito, es la guinda del pastel».

Sin embargo, para Steve Buscemi, «un cineasta ya tiene éxito si consigue hacer la película que quiere y no transige demasiado». Además de actor, el recién galardonado es director y ha sido muy alabado por uno de los episodios de Los Soprano en los que se puso tras la cámara, el titulado Pine Barrens.

«Yo ya era un gran seguidor de la serie, por lo que fue un poco intimidante entrar en ella y dirigir al elenco y sobre todo a Tony Soprano, pero todos ellos son fantásticos y fue muy divertido», explicó quien también interpretó a un primo del protagonista.

Para él, «dirigir es una extensión de actuar. De alguna manera, cuando estoy al frente interpreto todos los papeles porque me imagino cómo es cada personaje, sus motivaciones... Y trabajo con todos los actores. En cambio, cuando soy actor a veces no coincido en ninguna escena con mis compañeros. Me ocurrió con Colm Meaney en Con Air», explicó refiriéndose al intérprete irlandés con casa en la isla que le entregó el premio del festival Evolution.

De la serie Miércoles se queda con «la oportunidad de volver a trabajar con Tim Burton (lo hizo en Big fish) e interpretar un personaje divertido. Nunca había hecho de director de una escuela, pese a que este es una especie de semidiablo. Me encanta el mundo de la familia Addams y de Tim Burton, por lo que estoy entusiasmado», afirmó.

Ahora busca que las historias en las que participa y los compañeros de reparto le atraigan, aunque en sus inicios no era así. «Solo quería trabajar y al principio a menudo mis personajes eran apalizados o asesinados, por lo que miraba en qué página del guion sucedería eso para saber cuánto tiempo podría formar parte del proyecto».

"No hay que callarse"

El actor neoyorquino es un activo defensor del partido demócrata y las más de 2.000 manifestaciones del pasado fin de semana en EEUU contra las políticas autoritarias de la administración Trump le han dado «esperanza».

«Ellos afirman que los asistentes a las protestas del No Kings Day eran antipatrióticos, pero yo pienso que era muy patriótico lo que estaban haciendo los participantes, ya que lo hacían por amor a su país y la democracia. Es importante no renunciar a este tipo de protestas, porque es lo que ellos quieren. Hay muchas cosas que podemos hacer y tenemos que continuar».

Buscemi no se siente un «activista», aunque cuando le preguntan por estas cuestiones, aprovecha su altavoz como artista conocido, porque considera que «no hay que permanecer callado. Creo que la actual administración quiere que la gente se autocensure y autodeporte, que una parte de la población no se sienta bienvenida. Por otra parte, hay personas que piensan que no importa lo que piense un actor, pero yo también soy un ciudadano y si no te gusta lo que digo, no me escuches».

A quienes sí escucha la gente es a los medios de comunicación, «que amplifican lo que ya piensas, por ambas partes. Sin embargo, tenemos mucho más en común de lo que el gobierno actual quiere que creamos. Todos queremos una vida decente, derechos humanos y acceso a la sanidad, pero ellos nos quieren divididos», concluyó.