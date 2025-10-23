Sopa de Cabra celebrará 40 años con una gira que comenzará en la sala Razzmatazz de Barcelona

La banda catalana Sopa de Cabra celebrará sus 40 años de carrera con una gira que empezará el 15 de mayo de 2026 en la sala Razzmatazz de Barcelona, ha anunciado este jueves el grupo.

Esta actuación en la Razzmatazz, que será la primera fecha de una gira que todavía no han desvelado, tendrá lugar en una de las salas más icónicas para Sopa de Cabra, ya que en 1993 grabaron su disco 'Ben Endins' y en 2001 dieron su concierto de despedida.

Sopa de Cabra es una de las bandas pioneras y más relevantes de la historia del rock catalán.

El grupo nació a mitad de los años ochenta en el Barri Vell de Girona, formado por Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch y Francesc 'Cuco' Lisicic, y desde aquel momento protagonizaron una de las trayectorias más exitosas de la música en catalán.

Muchas de sus canciones, como 'Camins', 'L'Empordà', 'Si et quedes amb mi' o 'El far del sud' se han convertido en himnos intergeneracionales y han formado parte de la banda sonora y sentimental de Cataluña de las últimas décadas.

A lo largo de su prolífica carrera, el grupo ha publicado dieciocho trabajos, entre discos de estudio y grabaciones en directo, entre ellas 'Ben Endins', el disco de pop-rock en catalán más vendido de todos los tiempos, con más de 130.000 copias.

Otro de los hitos históricos logrados por Sopa de Cabra es la de ser el único grupo de rock que, cantando en catalán, ha sido capaz de llenar tres días seguidos el Palau Sant Jordi, en 2011.