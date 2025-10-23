Lucia del Greco reinterpreta 'Mujercitas' con una mirada actual en 'Little women': "Quería reflexionar sobre el sentimiento de culpa en las mujeres"

Lucia del Greco se inspira en la novela 'Mujercitas' de Louisa May Alcott que ha tenido varias versiones cinematográficas para proponer su nuevo juego escénico: 'Little woman'. Se estrena en el Lliure de Gràcia este jueves. "Es una versión muy libre de la novela". En ella los personajes se exponen como si estuvieran en un espacio que tiene a la vez algo de 'peepshow' imaginario, de confesionario y de tribunal. Un lugar marcado por la mirada externa, sin interacción con el otro. “Me gusta la idea de escaparate, de producto a la venta, de chicas que responden a los deseos de otros. La reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad viene en este montaje de potenciar esas fantasías y ver qué efecto generan”.

A Del Greco, responsable de creaciones como 'Pura passió', premiado montaje inspirado en la novela homónima de Annie Ernaux, cuenta con un potente reparto. Elisabeth Casanovas interpreta a Jo, Miriam Moukhles es Meg, Blanca Valletbó encarna a Beth y Paula Jornet a Amy. Mia Esteve es la madre y Joan Esteve a Laurie, el vecino que siempre se está fijando en qué ocurre en la casa de los March, pero también representa a otros hombres. "Todo el mundo ha aportado muchísimo. Necesitaba a mujeres que pudieran exponerse y lanzarse a esta piscina sin miedo a las incógnitas, con ganas de jugar y arriesgar”. La directora aplaude su entrega y su capacidad para no solo actuar sino para cantar y bailar.

Un momento de 'Little woman' / Marta Mas

'Mujercitas' le ha permitido explorar la adolescencia, esa etapa de la vida donde el cuerpo cambia tan deprisa, especialmente el de las chicas. "Es una etapa en la que la mirada externa está muy presente: sea la sociedad, la familia o el sistema educativo. Es un momento en el que dejan de mirarte del mismo modo. De repente cosas que te ponías ya no te las puedes poner y el maquillaje deja de ser un juego para ser una herramienta de seducción".

Hay muchas obras y películas sobre el ‘Coming of age’ pero a Da Greco le interesó 'Mujercitas' porque pese a estar considerada por muchas escritoras como una novela de referencia de emancipación por el personaje de Jo, Del Greco siempre la vio como un reflejo de lo que se esperaba de las mujeres. “Cuando miraba la película en televisión por Navidad en casa con mi familia al acabar pensaba: ¡Qué monas, yo también quiero casarme y tener hijos! Tenía la sensación que la vida solo se completaba si había un hombre en ella. Por eso me he querido plantear qué salidas tenían las mujeres en 1800 si no querían casarse o entregarse a Dios”.

¿Qué ha cambiado?

La represión de los sentimientos negativos, la necesidad de ser mejor cada día y de convertirse en el ángel del hogar son algunas ideas que aparecen en la novela. “En sus páginas abunda el sentimiento de culpa en las mujeres y el espíritu de sacrificio por los demás. Quería reflexionar sobre eso y sobre lo que la sociedad le pide a las adolescentes para ser aceptadas”.

Hoy la sociedad es otra pero algunas cosas no han cambiado tanto como pensamos, opina. “Para realizarse una mujer no ha de casarse. Pero seguimos pendientes de la mirada del otro: siempre hay unas expectativas y estamos pendientes de cómo deberíamos ser para dar la mejor versión de nosotras. Esta idea de perfeccionismo sigue muy vigente”. Basta ver los estereotipos de belleza y la presión estética.

El proceso de creación fue muy abierto. “Mi dramaturgia no era cerrada y eso ha permitido trabajar la escenografía de manera muy creativa con Cube.bz y con el fantástico equipo del Lliure. Nos hemos retroalimentado a la hora de plantear el dispositivo escénico”, reconoce. Del Greco nunca trabaja exclusivamente desde el texto sino que piensa a partir de imágenes y los lenguajes escénicos. “Con las actrices hemos trabajado mucho en sala para buscar la fisicidad de sus personajes”. Elena Nogal y Ariadna Monfort han asesorado en movimiento, señala.

Hay cosas de la novela pero su propuesta es otra cosa: 'Little women' es una versión totalmente libre inspirada en el libro. “Es algo muy diferente que puede complementar la visión de cada cual sobre la novela. Me gustaría que quien venga al teatro pueda sentirse parte de ese imaginario que propongo”. A Del Greco le gusta construir mundos. “Mi objetivo es construir un universo mágico que funcione por sí mismo: que llegue de manera sensorial y estética, más allá de la palabra".