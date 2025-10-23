El Liceu ofrece en abierto 'La traviata' protagonizada por Sierra y Camarena

El Gran Teatre barcelonés y el Teatro Real de Madrid celebran el Día Mundial de la Ópera con una acción conjunta y ofrecen 'La traviata' de Verdi y 'Turandot' de Puccini en abierto en Liceu OPERA+ y My Opera Player durante todo el fin de semana, previo registro.

El público podrá volver a disfrutar en calidad HD y desde el sofá de casa de 'La traviata' de Verdi con las voces de Nadine Sierra y Javier Camarena de forma gratuita desde el viernes a las 15 horas hasta el lunes a las 9 horas. Solo hay que registrarse. Además, el Liceu también celebra el Día de la Ópera con una promoción especial para abonarse en la plataforma Liceu OPERA+ por sólo 59 euros, un precio reducido. A partir del día 29 el coste será de 90 euros.

La plataforma en streaming del Gran Teatre, Liceu OPERA+, tiene ya disponible en digital todos los contenidos programados para la temporada 2024/2025 y tendrá seis grandes títulos de la temporada 2025/2026. La grabación cuenta con la máxima calidad de imagen y sonido y funcionalidades exclusivas como selección multicámara, subtítulos, comentarios artísticos y musicales y seguimiento de partitura en pantalla.

'La traviata' cuenta con una atractiva producción de David McVicar, que rompe con la imagen glamurosa y colorista de las versiones tradicionales para construir un relato simbolista y lleno de fuerza que aporta gran profundidad al drama de Verdi. Los principales papeles los interpretan la soprano Nadine Sierra, el tenor Javier Camarena y el barítono Artur Ruciński, todos ellos bajo la dirección musical de Giacomo Sagripanti.

'Turandot' de Giacomo Puccini, en la icónica producción de Bob Wilson fallecido el pasado 31 de julio, que se interpretó en el Teatro Real con dirección musical de Nicola Luisotti y protagonizada por las voces de las sopranos Irene Theorin (Turandot) y Yolanda Auyanet (Liù), y del tenor Gregory Kunde (Calaf) podrá disfrutarse también en abierto este fin de semana.