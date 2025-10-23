Jason Donovan, de estrella pop a Frank-N-Furter ('The Rocky Horror Show'): "Sigo siendo un adicto, pero ahora a cosas mucho más saludables"

El artista australiano Jason Donovan, estrella pop de finales de los años 80, brilla en el musical del West End 'The Rocky Horror Show' . "Conocí a mi mujer gracias a este musical. Ella era la directora de escena del show en 1998 y me contrataron para conmemorar el 25 aniversario del espectáculo", recuerda. Encarnar al pansexual Dr. Frank-N-Furter, un rol de travestido y provocador, le divierte un montón así que en el 50 aniversario volvió al show con una nueva versión que a partir de este jueves recala en el Teatre Coliseum hasta el 2 de noviembre.

¿Qué tiene 'The Rocky Horror Show' que ya ha superado las bodas de oro y sigue triunfando?

Es un espectáculo que conecta con la gente. Es breve, divertido, atrevido. Se ha convertido en un clásico popular. La primera vez que hice de Frank-N-Furter fue con motivo de los 25 años del musical. Después, para el 50 aniversario me volvieron a llamar y no he querido perderme esta gira actual porque actuar en España me encanta.

Triunfó en el pop de joven pero se ha especializado en musicales. ¿Cuáles son los títulos que más ha cantado?

El rol de Frank es uno de los que más tiempo he cantado, unos cuatro años si sumo todas las veces que lo he hecho. También he sido 'Mitzi' en 'Priscilla, el musical' un tiempo similar. Y he actuado mucho como Joseph en 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat'. De todos ellos, 'Priscilla' es el más exigente y no tanto por los tacones sino porque es bastante largo. Rocky y Joseph, en comparación, son más breves y eso es bueno.

Empezó muy joven. A los 18 se hizo famoso con una serie de TV. ¿Qué opina de empezar tan pronto?

Personalmente e instintivamente, si tienes una oportunidad, ¿por qué rechazarla? La escuela es importante. Tengo tres hijos y no quisiera ver que ninguno acaba sus estudios. La escuela es importante. Yo acabé mis estudios a los 17 o 18 pero ya trabajaba como actor antes de terminar. Hay que tener cierto equilibrio y entender que no todos los niños que empiezan en el espectáculo o los actores consiguen triunfar. Con el éxito te pasan muchas cosas buenas pero también malas. ¿Me arrepiento de algo? No. Hay quien dice que el éxito se digiere mejor cuando eres más maduro. No lo sé. A mí el éxito me quemó cuando tan solo tenía 21 o 22 años. Caí en las drogas y todo eso, pero hace años que cambié.

Un momento de 'The Rocky Horror Show' / The Rocky Horror Show

¿Cómo lo superó?

Como todo en la vida cada acción provoca una reacción. Cuando atraviesas por lo que yo pasé, con toda esa atención que despertaba todo lo que hacía, hay una reacción. Unos reaccionan mejor que otros. En mi caso, me convertí en alguien egoísta y caí en la oscuridad. Lo bueno de aquello es que aprendí qué es lo que no se debe hacer. Lo importante en la vida es saber qué quieres. Para cambiar un comportamiento has de querer hacerlo. El nacimiento de mi hija mayor fue lo que me hizo cambiar. Quise ser de otra manera y durante 25 años me he mantenido apartado del mundo de las drogas. El ejercicio físico y salud mental han jugado un papel primordial para mí. Siempre me he mantenido en forma y eso me ha ayudado.

Necesita la adrenalina.

Correcto. Sigo siendo un adicto, pero ahora a cosas mucho más saludables como hacer deporte o meterme en un baño de hielo, caminar...

¿Se siente afortunado?

Ninguna vida es perfecta. Uno crea su propia vida pero en nuestra existencia las cosas ocurren en cierto momento y si no estás allí, te pasan de largo. El 'timing' importa. La suerte no te llegará si te quedas sentado en una habitación pensando que serás el gran actor algún día. A menos que abras la puerta, salgas al mundo, asumas riesgos y llames a la puerta de la gente nadie vendrá a decirte “Hola, voy a convertirte en una estrella”.

Pero usted se convirtió en estrella con su primer disco y canciones como 'Too many broken hearts'. ¿Está orgulloso de su carrera?

Me hubiera gustado hacer ciertas cosas de otra manera. No puedo no estar orgulloso de lo que he hecho porque podría haber aprovechado otras oportunidades pero no arriesgué. A menudo quise ir sobre seguro. Pero hoy a los 57 años me veo saludable, con una familia y un trabajo que amo y que me permite venir a España estos días. La vida me sonríe. Claro que puedes pensar: "Y si hubiera hecho esto o aquello… pero llega un momento que has de dejar ir todo eso. Puedes ponerte triste por lo que no ocurrió o celebrar ser quien eres. Yo pese a tener cierto estrés porque uno siempre quiere algo más, opto por lo segundo. Soy feliz con lo que soy.

Se le ve en forma, ¿cuál es su secreto?

No me considero hedonista pero cada día hago ejercicio: me encanta nadar, ir en bici, caminar… En Barcelona si voy a la playa o al teatro lo hago caminando. No me gusta coger el coche. En Londres hago igual, normalmente allí voy en bici en lugar de metro si he de ir al centro. Y recientemente me he metido en duchas frías y baños fríos. Me encanta zambullirme porque es fantástico. Notas como la sangre recorre tu cuerpo y llega a todas partes. ¡Es como un subidón!

Jason Donovan en Barcelona. / Manu Mitru

Fue pareja de Kylie Minogue. ¿Qué recuerda de aquello?

Fuimos pareja unos tres años en nuestros principios. Éramos jóvenes y teníamos éxito. Eso siempre es algo que cuesta manejar. Hoy en día si me preguntan ¿qué es el éxito? ¿cómo lo mides? La verdad es que es difícil valorar el éxito. Para unos el éxito consiste en librarse del cáncer, para otros es vender entradas de teatro y para los que tienen insomnio el éxito es lograr dormir por la noche. Yo no me metí en este negocio para ser famoso. La fama me eligió. Yo solo quería cantar y actuar. Mi padre era un actor y un cantante. Me volví famoso sin pretenderlo, de forma automática sin yo buscarlo. Sucedió.

¿Alguno de sus descendientes continúa con la tradición?

Mi hija mayor es actriz y está cantando en una banda. Mi hijo es productor de televisión y el último solo tiene 14, así que ya veremos.

Hoy los artistas deben cuidar las redes sociales. ¿Se alegra de no haber tenido que lidiar con ellas de joven?

Entonces había muchos paparazzi. No veo tantos ahora porque todo el mundo te puede fotografiar en cualquier lado con el móvil. Pero no tengo nada en contra de la tecnología, al revés. Yo hago muchos vídeos para enviar a gente que lo pasa mal para transmitir esperanza. Gracias a la tecnología llego a gente con la que no podría conectar de otra manera. Como con todo: hay cosas positivas y negativas. Las nuevas generaciones deberán espabilarse como lo hacen todas.

¿Volverá a grabar un álbum?

No lo he hecho en mucho tiempo y me entristece. Como nadie puede saber qué pasará en el futuro prefiero centrarme en mis proyectos como actor y cantante que es lo que me ha permitido criar a mis hijos. Es el camino que he elegido.

¿Qué piensa cuando ve los vídeos de su época como estrella pop?

Los 80 fueron una celebración, una década muy interesante donde empezaba a haber cambios tecnológicos importantes. La TV formaba parte de esa cultura. Hoy ya no. Los 80 fueron unos años llenos de color, nada que ver con los 90 cuando llegó el grunge y grupos como Nirvana y Oasis que estaban enfadados. Y en el 2000 la música era muy pulida: todo tenía una precisión computerizada. Pero quizá lo veo así porque soy un carcamal de 57 años. A los de hoy les importa un pepino todo esto. Lo que es alucinante es cómo mi generación y la de nuestros hijos podemos compartir música: ellos me proponen cosas y yo a ellos. Eso yo no lo tuve con mi padre. Antes cada uno tenía su estilo, su sonido. Hoy es distinto. Todo está más mezclado, se escucha más de todo: desde canciones de los 80 a Charli XCX. Yo voy a conciertos con mis hijos y lo pasamos en grande.