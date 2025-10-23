David Foenkinos: "Televisar el encarcelamiento de Sarkozy fue algo extremadamente brutal"

El escritor, dramaturgo, cineasta y músico francés David Foenkinos, realiza estos días su segundo viaje promocional a España para presentar su novela ‘La vida feliz’, y lo hace tras ser noticia su país por algo "extremadamente brutal", como califica la entrada en prisión televisada a todo el mundo del expresidente Nicolas Sarkozy.

La ha dicho durante una entrevista con EFE en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla, donde decenas de personas han acudido a escucharle hablar de su obra en global y de ese libro en concreto, definido por la crítica como un "Lost in Translation en Seúl", en comparación con la película de 2003 en la que Sofía Coppola situaba a dos personajes antagónicos, interpretados por Bill Murray y Scarlett Johansson, que se terminaban encontrando en Tokio.

Durante la charla, Foenkinos ha bromeado con que siempre que viene a España "pasa algo importante en Francia, que hace que todo el mundo hable de mi país", y recuerda que en su última visita el tema de conversación que se encontró al otro lado de la frontera era el juicio contra Dominique Pelicot, condenado por hacer que más de 50 hombres violasen a su exesposa tras drogarla durante diez años.

"Cuesta entender las razones"

Ahora, asegura que le cuesta "entender las razones concretas por las que -Sarkozy- ha sido encarcelado", y cree que "si se produce una condena, podría haber sucedido sin el encarcelamiento", de modo que todo lo vivido le parece "extremadamente violento, habida cuenta de las circunstancias que conocemos".

"En cualquier caso, la opinión pública francesa, en su mayoría, tiende a considerar esta decisión excesiva, aunque no sea políticamente correcto decirlo, porque hay que respetar a la justicia", explica Foenkinos, que reflexiona también sobre el robo en el Museo del Louvre, del que dice que "no es una buena imagen para Francia, en absoluto".

Ha recordado que ha escrito libros ambientados en museos, como ‘Hacia la belleza’, cuya trama se desarrolla en el Museo de Orsay, pero "ni un novelista habría podido prever un robo como este, con tanta facilidad y calma", y se detiene un momento a analizar la convulsa actualidad política en su país: "No puedo transmitir un mensaje de tranquilidad, porque la situación es complicada, y desde el punto de vista político es ingobernable, está fracturada".

"Soy positivo, pero en este caso no puedo decir nada positivo sobre Francia", lamenta, y preguntado sobre si la literatura puede ayudar a que se calmen las aguas en su país, contesta con un lacónico "no".

Su buena relación con España

Las obras de David Foenkinos han sido traducidas a más de 40 idiomas, y se felicita especialmente de que sus libros "tienen una vida propia en español", lo que le hace "muy feliz", en un país que presta "mucha atención a los autores franceses en sus editoriales", porque el mercado español, "al contrario que otros, está muy abierto al resto del mundo".

Unos mercados que "tienen tendencia a cerrarse sobre sí mismos", dice, y explica que en Francia "la cuota de literatura extranjera se ha reducido mucho, y en Inglaterra prácticamente no existe", por lo que se muestra muy satisfecho de cómo se acoge su obra en España, de la mano de Alfaguara, e incluso "de lo bien que hace las portadas".

"Hay que buscar la belleza, pero no salvará el mundo"

David Foenkinos reflexiona además sobre uno de los temas a los que recurre en sus libros, como es la belleza, y para ello cita ‘El idiota’, la novela de Dostoyevski, "que dice que la belleza salvaría al mundo", pero asegura que no cree en eso, porque "puede acompañar, y consolar en situaciones personales, pero no creo que eso pueda solucionar todos los problemas, sería utópico pensarlo".

Anima, no obstante, a buscarla "en cualquier sitio", aunque no toda la belleza de su trabajo se ha podido ver en el cine, porque asegura que no solo selecciona muy bien las adaptaciones que le presentan, sino que ha rechazado varias: "El dinero no es problema, no lo necesito", afirma.

Sí pide que adapte sus libros "un gran director", pero señala que de momento prefiere escribir y hablar de sus libros, ya que desde 2021 no se pone él mismo tras las cámaras, cuando escribió y dirigió ‘Las fantasías’ junto a su hermano Stéphane.