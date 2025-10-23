Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrenos de cine

Crítica de 'Springsteen: Deliver me from nowhere': un filme sobre el Bruce Springsteen más oscuro y tormentoso

¿Quién es quién en el 'biopic' 'Springsteen: Deliver me from nowhere'?

Jeremy Allen White y Scott Cooper, ante el reto de “entrar en la mente de Springsteen” en su ‘biopic’ de los días de ‘Nebraska’

Jeremy Allen White, en una imagen de 'Springsteen: deliver me from nowhere'

Jeremy Allen White, en una imagen de 'Springsteen: deliver me from nowhere' / Archivo

Quim Casas

Quim Casas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Springsteen: Deliver me from nowhere'

Año: 2025

Dirección: Scott Cooper

Intérpretes: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Odessa Young

Estreno: 24/10/2025

★★★

Aunque habla de un breve periodo en la vida de Bruce Springsteen, el filme de Scott Cooper se ciñe a los modos clásicos del ‘biopic’ de artista torturado. Cuatro o cinco secuencias en retrospectiva, filmadas en blanco y negro y ambientadas en Nueva Jersey en 1957, explican la relación del pequeño Bruce con su padre, a quien Stephen Graham otorga la esperada imagen del progenitor alcoholizado, violento y opresor. Muchos de los traumas del autor de ‘Born in the U.S.A.’, más un sentimiento de culpa, surgen de ahí, y el periodo comprendido entre el final de la exitosa gira de presentación de ‘The river’, en 1981, y la compleja gestación del álbum ‘Nebraska’, en 1982, sirvió para que Springsteen se enfrentará a sus fantasmas y más o menos, según la película, los resolviera.

El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’, la obra con la que Springsteen desafió las reglas de la industria discográfica y se desafió a sí mismo. Jeremy Allen White cumple como el torturado Springsteen que ve ‘Malas calles’, escucha a Suicide y lee a Flannery O’Connor, pero el director no le limita ni corrige algunos tics innecesarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
  2. Santiago Posteguillo reconquista las Galias: 'Cuando se pone el énfasis en la división las cosas suelen acabar mal
  3. ¡Salta la sorpresa en Europa!
  4. Rosalía anuncia su cuarto álbum, ‘Lux’, en un evento en Callao emitido de modo caótico en Tik Tok e Instagram
  5. Rosalía se une a la Escolania de Montserrat en su nuevo disco para conectar con la fe: 'Para hablar de Dios de según qué manera no hubiéramos accedido, pero, tras revisar sus letras, nos atrevimos
  6. Las 10 series que no te puedes perder este octubre
  7. El 'tracklist' y las colaboraciones de 'Lux', lo nuevo de Rosalía: de Björk a Silvia Pérez Cruz y la Escolania de Montserrat
  8. Paloma San Basilio: ''Juntos' es vivir, disfrutar, compartir y tener un punto de libertad que hoy cada vez escasea más

Lucia del Greco reinterpreta 'Mujercitas' con una mirada actual en 'Little women'

Lucia del Greco reinterpreta 'Mujercitas' con una mirada actual en 'Little women'

'Frankenstein', 'Black phone 2'... la cartelera se llena de terror a las puertas de Halloween

'Frankenstein', 'Black phone 2'... la cartelera se llena de terror a las puertas de Halloween

Muere a los 86 años Lluís Permanyer, periodista y cronista de Barcelona

Muere a los 86 años Lluís Permanyer, periodista y cronista de Barcelona

Ana Penyas dibuja la España que madruga sin haber podido dormir

Ana Penyas dibuja la España que madruga sin haber podido dormir

Crítica de 'Springsteen: Deliver me from nowhere': un filme sobre el Bruce Springsteen más oscuro y tormentoso

Crítica de 'Springsteen: Deliver me from nowhere': un filme sobre el Bruce Springsteen más oscuro y tormentoso

Beth canta contra el cáncer de mama

Beth canta contra el cáncer de mama

Un Ayuntamiento enfadado y una estrella que calla (por ahora): ¿fue realmente peligrosa la aparición de Rosalía en Callao?

Un Ayuntamiento enfadado y una estrella que calla (por ahora): ¿fue realmente peligrosa la aparición de Rosalía en Callao?

Barbados en 2022', la obra que se reescribe cada 5 años, llega a Badajoz

Barbados en 2022', la obra que se reescribe cada 5 años, llega a Badajoz