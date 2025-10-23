El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana

"Al país de l'olivera, de la Plana i dels Serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants". La frase forma parte de la canción 'Lladres de sobretaula', estrenada para denunciar, a través de la música, la gestión política de la dana del 29 de octubre cuando se cumple un año de la fatídica tragedia que acabó con la vida de 229 personas. Promovida por las asociaciones de víctimas y materializada por Toni S. 'Panxo' y Toni Fort 'Pxllet', de Zoo, la canción busca mantener viva la memoria de lo sucedido y exigir justicia a sus responsables, así como recaudar fondos que se donarán a las asociaciones de afectados.

En concreto, la organización Víctimes DANA Octubre 2024 y Víctimas Mortales DANA 29-0 han sido las impulsoras de esta iniciativa, que ha contado con las voces y participación de Panxo, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz, Tito Pontet y Pxllet. El resultado es una canción denuncia de lo que sucedió aquel día, pero también un canto a la comunidad, a la unión y la fuerza: 'Ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la', sin dejar de recordar que "podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula, sou lladres de sobretaula".

Se trata de una canción que busca acompañar el dolor de las familias que han perdido a un ser querido o aquellos que perdieron su proyecto de vida. Un homenaje a los que ya no están y a los que se quedaron, pero también al otro pilar fundamental que marcó el 29 de octubre: el movimiento de solidaridad ciudadana que se organizó para ayudar a los afectados, los que sacaron el barro de las casas, las calles y los que contribuyeron a una normalidad que todavía hoy cuesta apreciar.

El videoclip combina escenas de los artistas con imágenes reales de la dana: los pueblos afectados, la labor de los voluntarios y la devastación provocada por las lluvias torrenciales. Un retrato que da voz al dolor, la impotencia y la dignidad de las familias que, un año después, continúan reclamando “verdad, justicia y reparación”.

Acto reivindicativo el sábado

La presentación de esta canción coral irá acompañada por un acto de homenaje y reivindicación el sábado 25 de octubre, a las 11:30 horas, en el Teatro Olympia de València, un acto "verdaderamente ciudadano, que no está organizado por ninguna institución ni tiene como protagonista ningún representante político", señala la organización. Lo ha impulsado la asociación Víctimes de la DANA 29 d'Octubre como un encuentro abierto a la ciudadanía, alejado de los partidos y las instituciones, "donde el protagonismo recaerá en las familias". Las entradas para asistir deberán reservarse previamente ya que el aforo es limitado.

El acto servirá de previa para la manifestación prevista para las 18 horas, organizada por las más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales a lo largo de todo este año. Se espera que la del sábado sea multitudinaria, al cumplirse un año desde la barrancada, y volverán a pedir la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión al frente de la emergencia. Se trata de la duodécima marcha, que partirá desde la Plaza San Agustín y terminará en la Plaza de la Virgen, donde volverán a sonar las alertas del mensaje que llegó demasiado tarde.