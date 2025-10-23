Beth canta contra el cáncer de mama

Beth Rodergas actúa este jueves 23 de octubre, en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, en un concierto en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, durante el cual presentará su último disco, "Natural Women". La cantante bagenca será así uno de los nombres propios de una campaña de alcance internacional que monta Hard Rock y en la que también se implica Hard Rock Cafe Barcelona, organizador de la iniciativa solidaria Pinktober Month, que este año celebra su 26ª edición.

El concierto comenzará a las 20 h y las entradas tienen un precio de 9 euros: https://shops.link2ticket.nl/13cBpf.

En las canciones de su último álbum, Beth evoca la fuerza y la autenticidad de las mujeres a través de la música. La recaudación solidaria se destinará a la Fundación Kálida, que acompaña a personas con cáncer y a sus familias.

El Pinktober de Hard Rock es un proyecto solidario que recauda fondos para la Rock Heals Foundation, la vertiente filantrópica de Hard Rock. Esta entidad los destina a proyectos de investigación sobre una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Hasta ahora, en dos décadas y media de actividad, la cantidad recaudada supera los 13 millones de dólares.