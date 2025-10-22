Restaurante Zendra, el legado de las brasas

Situado en el número 465 de la Avinguda Diagonal, el nuevo restaurante Zendra de Barcelona ya se encuentra a pleno rendimiento, tras su reciente apertura de puertas. Su oferta se basa en el culto al fuego, con propuestas gastronómicas realizadas con este elemento. Su nombre, inspirado en la palabra catalana cendra (ceniza), define muy bien la filosofía del restaurante: convertir cada plato en un ejercicio de pureza y técnica, con el producto como protagonista, y la intervención del fuego en sus tres estados, chispa, llama y brasa.

Con esta nueva apertura, el Grupo 9Reinas suma un restaurante al conjunto de establecimientos de la compañía: 9Reinas, Darvaza, Candela en Rama, Casa Blava y Zendra.

Restaurante Zendra / Restaurante Zendra

El fuego en los entrantes

La oferta culinaria de Zendra se articula en torno al producto, tratado con una precisión que demuestra el dominio absoluto de la parrilla que tiene el restaurante. Esto se refleja de forma muy clara en la carta del local, que combina tradición, técnica y modernidad.

Los entrantes son una muestra de la relación entre el fuego y la materia prima. Platos como el torrezno de Soria asado, la ensaladilla rusa con anguila del Delta del Ebro tostada o la esqueixada de morrillo de bacalao con pimiento asado a la leña son un claro ejemplo del protagonismo que ejerce la llama en todas las propuestas.

Restaurante Zendra / Restaurante Zendra

Platos principales con la brasa como protagonista

La carta de Zendra reserva un espacio importante para el apartado de brasas, donde el restaurante demuestra su maestría, combinando el mar y la tierra. Algunos de los platos más destacados son la lubina a la brasa, el tronco de rodaballo o el imponente osobuco de atún rojo con salsa guasacaca. La carne también ocupa un lugar especial en la carta, con propuestas como el chuletón de vaca nacional selección El Capricho, madurado entre 60 y 90 días, o el chuletón de cerdo de bellota Maldonado Dry Aged, piezas que aseguran una auténtica experiencia gastronómica. Además, el restaurante ofrece otras alternativas de carne, más allá de la parrilla clásica, como el lomo bajo de Angus argentino.

El producto es el protagonista de la carta: carnes y pescados a la brasa, arroces, nigiris y coctelería

Asimismo, Zendra reivindica la cocina de cuchara, tan arraigada en la tradición española, con platos como los callos y morro de buey El Capricho, con piparra de Navarra o el rabo de vaca guisado al estilo tradicional con patatas fritas.

La delicadeza del fuego en otras propuestas

El restaurante ofrece a los comensales una carta rica y variada, con propuestas para todos los paladares. Uno de los apartados más sorprendentes de la oferta del restaurante es el de la selección de nigiris. El de anguila del Delta del Ebro, wagyu australiano madurado en koji o el gunkan de papada y gamba roja son algunos de los más destacados. Zendra hace una reinterpretación de la cocina japonesa desde la brasa mediterránea, con una llama sutil, casi invisible, que concentra y potencia el sabor del pescado.

Otra de las ofertas más destacadas de la carta es la de arroces, con una gran variedad de ingredientes típicos de la cocina mediterránea: butifarra de pagés y salvia, carabinero y calamarcito de playa.

Chuletón de vaca nacional selección El Capricho / Restaurante Zendra

Los postres, el punto dulce de la carta

La experiencia gastronómica en el restaurante Zendra culmina con una oferta de postres en los que el fuego vuelve a hacer acto de presencia. El plátano de Canarias asado a la ceniza con helado de dulce de leche es uno de los platos que más apetece probar. Además, existen otras propuestas más clásicas como la tarta de queso Idiazábal o la torrija Zendra, con identidad propia. Asimismo, el restaurante ofrece servicio de coctelería y DJ.

Todo ello hace del restaurante el lugar perfecto para disfrutar de una comida íntima y elegante. Su atmósfera invita a vivir una experiencia con la cocina de producto como protagonista. Zendra es una oda al fuego en todas sus formas, un homenaje a lo primitivo y lo moderno a la vez, porque donde hubo fuego, siempre queda ceniza.

Más información: www.zendrarestaurante.com