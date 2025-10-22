Mushka, Figa Flawas y The Tyets participarán en el concierto de Navidad de ACT X PALESTINE

Un centenar de artistas y profesionales del sector musical han respondido a la llamada de ACT X PALESTINE, una iniciativa impulsada por organizaciones palestinas y entidades europeas para promover y garantizar ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, y han organizado un ciclo de conciertos en toda Catalunya.

Una iniciativa que culminará con un concierto de Navidad, el 23 de diciembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, que contará con las actuaciones de Mushka, Figa Flawas, The Tyets, La Fúmiga, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Suu y DJ Trapella.

El ciclo de conciertos de ACT X PALESTINE / EPC

Los conciertos solidarios están programados entre el 15 de noviembre, fecha en la que se lanza la campaña, y el 23 de diciembre de 2025, en municipios como Girona, Solsona, Berga, Vilassar de Dalt, Alcover, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y Sant Joan de Mollet, entre otros.

Judit Neddermann, Alosa, El Pony Pisador, Lídia Pujol, Pau Figueras, Maria Coma, Vic Moliner, Edna Bravo, Guillem Roma, Carola Ortiz, Gregotechno, Nico Roig, Espora, Helena i Ariadna Masafrets, ROS y Trèvol son algunos de los artistas que actuarán en los conciertos alrededor de Catalunya.

La movilización cuenta también con la implicación y participación de productoras, entidades y colectivos como Associació Mercat Cultural Vallvidrera i l’Ateneu Santboià, Associació Rodautors, Halley Records, Luup Records, Neandertal Produccions, Paral·lel 62, Sala Razzmatazz y SunMusic, entre muchas otras.