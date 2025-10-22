Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Mushka, Figa Flawas y The Tyets participarán en el concierto de Navidad de ACT X PALESTINE

Concierto de Mushka en el escenario de la playa del Bogatell dentro del ciclo Mercè Música

Concierto de Mushka en el escenario de la playa del Bogatell dentro del ciclo Mercè Música / Zowy Voeten / EPC

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un centenar de artistas y profesionales del sector musical han respondido a la llamada de ACT X PALESTINE, una iniciativa impulsada por organizaciones palestinas y entidades europeas para promover y garantizar ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, y han organizado un ciclo de conciertos en toda Catalunya.

Una iniciativa que culminará con un concierto de Navidad, el 23 de diciembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, que contará con las actuaciones de Mushka, Figa Flawas, The Tyets, La Fúmiga, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Suu y DJ Trapella.

El ciclo de conciertos de ACT X PALESTINE

El ciclo de conciertos de ACT X PALESTINE / EPC

Los conciertos solidarios están programados entre el 15 de noviembre, fecha en la que se lanza la campaña, y el 23 de diciembre de 2025, en municipios como Girona, Solsona, Berga, Vilassar de Dalt, Alcover, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y Sant Joan de Mollet, entre otros.

Judit Neddermann, Alosa, El Pony Pisador, Lídia Pujol, Pau Figueras, Maria Coma, Vic Moliner, Edna Bravo, Guillem Roma, Carola Ortiz, Gregotechno, Nico Roig, Espora, Helena i Ariadna Masafrets, ROS y Trèvol son algunos de los artistas que actuarán en los conciertos alrededor de Catalunya.

La movilización cuenta también con la implicación y participación de productoras, entidades y colectivos como Associació Mercat Cultural Vallvidrera i l’Ateneu Santboià, Associació Rodautors, Halley Records, Luup Records, Neandertal Produccions, Paral·lel 62, Sala Razzmatazz y SunMusic, entre muchas otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
  2. Pasapalabra' pone en juego el mayor bote de su historia
  3. ¿Cancelación o caza de brujas? La exclusión cultural se extiende de la izquierda a Trump
  4. ¡Salta la sorpresa en Europa!
  5. Xavi Valls, periodista: “He vivido muchas cosas en Barcelona, y no todas buenas”
  6. Rosalía anuncia su cuarto álbum, ‘Lux’, en un evento en Callao emitido de modo caótico en Tik Tok e Instagram
  7. Las 10 series que no te puedes perder este octubre
  8. Rosalía se une a la Escolania de Montserrat en su nuevo disco para conectar con la fe: 'Para hablar de Dios de según qué manera no hubiéramos accedido, pero, tras revisar sus letras, nos atrevimos

‘LUMINISCENCE’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi

‘LUMINISCENCE’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi

Mushka, Figa Flawas y The Tyets participarán en el concierto de Navidad de ACT X PALESTINE

Mushka, Figa Flawas y The Tyets participarán en el concierto de Navidad de ACT X PALESTINE

Los cuatro magníficos del cómic conquistan el Kosmopolis del Nobel caído

Los cuatro magníficos del cómic conquistan el Kosmopolis del Nobel caído

Alejandro González Iñárritu, en Gijón, antes de su encuentro con la fotógrafa Graciela Iturbide: “No creo en la perfección; lo que me interesa es el rigor”

Alejandro González Iñárritu, en Gijón, antes de su encuentro con la fotógrafa Graciela Iturbide: “No creo en la perfección; lo que me interesa es el rigor”

La directora del Louvre defiende que ya avisó de los problemas de seguridad y pide una comisaría en el museo

La directora del Louvre defiende que ya avisó de los problemas de seguridad y pide una comisaría en el museo

Ana Duato: "Tener más o menos arrugas da igual, lo importante es poder crecer y evolucionar"

Ana Duato: "Tener más o menos arrugas da igual, lo importante es poder crecer y evolucionar"

Isabel Preysler presenta las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

Isabel Preysler presenta las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

El hijo de John Le Carré revive al legendario espía George Smiley: "Vivimos constantemente en las consecuencias del pasado"

El hijo de John Le Carré revive al legendario espía George Smiley: "Vivimos constantemente en las consecuencias del pasado"