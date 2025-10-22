El Raval, paraíso de la moda de segunda mano y 'vintage': busca aquí todas las tiendas

Contando, contando... sobre el mapa y a pie de calle nos ha salido que sí, que El Raval es la meca de la moda de segunda mano en Barcelona y también del 'vintage', sector al alza con cada vez más adeptos.

El barrio más poblado de Ciutat Vella aglutina también la mayor y más especializada oferta de ropa reutilizada y de décadas pasadas -representativa de diferentes estilos y tendencias que marcaron una época- de toda la capital, con un total de 29 establecimientos concentrados en pocas calles. "La zona nos atrajo por su espíritu inconformista y 'underground'", aseguran sus tenderos.

"La peculiaridad de las tiendas de ropa de segunda mano de El Raval, además, es que están muy especializadas y son muy diferentes entre ellas, por lo que no se hacen la competencia. Por ejemplo, en Araña tienes camisas; UAO, ropa italiana; Nerve, 'vintage' muy seleccionado, y luego otras, como La Principal, que además tienen su propia marca", detalla Jordi Bordas, gerente del Eix Comercial de El Raval.

Es, sin duda, la oportunidad de ir a la caza de auténticos tesoros para vestir al margen de las grandes marcas y el 'mainstream'. Aquí os dejamos el mapa y el buscador de las tiendas más 'top' para que no se os escapen!