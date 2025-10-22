Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lloret de Mar acoge el rodaje de 'La emperatriz', la serie de Netflix sobre Sissi

Se han filmado escenas de la tercera temporada en Cala Sa Boadella, los jardines de Santa Clotilde y la casa de Can Roviralta

Alba Carmona

Girona
Lloret de Mar ha acogido el rodaje de la serie 'La emperatriz', una producción de Netflix centrada en la vida de la emperatriz Sissi. Espacios como cala Sa Boadella, los jardines de Santa Clotilde y la casa de Can Roviralta han acogido la filmación de escenas de la tercera temporada de la serie alemana.

Estrenada en 2022 y producida por Netflix, está protagonizada por Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan y Svenja Jung. 'La emperatriz' (The Empres, en la versión internacional), narra la vida de Elisabeth von Wittelsbach, Sissi de Baviera.

El rodaje en Lloret se ha alargado seis días y ha implicado a 150 profesionales, según el Ayuntamiento de Lloret. El consistorio cifra en 220.000 euros el impacto económico directo de la filmación, incluyendo el gasto del equipo de producción en alojamiento, restauración, transporte, servicios logísticos y seguridad. "Aparte, existe el impacto indirecto con una importante promoción en pantalla de las localizaciones lloretenques a nivel mundial", recuerdan desde el Ayuntamiento.

En el mismo sentido se pronuncia la gerente de Lloret Turismo, Elizabeth Keegan, quien destaca que el rodaje "consolida el posicionamiento de Lloret de Mar como plató de rodaje internacional en la Costa Brava y se suma a otras superproducciones como House of the Dragon y Uncharted".

Para potenciar esta rama de negocio, Lloret Film Office ha participado esta última semana en un famtrip organizado por la Catalunya Film Comission que ha llevado al destino a ocho localizadores de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda para conocer las localizaciones que ofrece el municipio.

TEMAS

