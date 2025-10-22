El mensaje viral de una madre a un seguidor de La Oreja de Van Gogh: las reacciones en X no se han hecho esperar

Esta semana, La Oreja de Van Gogh está en boca de todo el mundo, después de anunciar oficialmente su vuelta.

El grupo musical, nuevamente liderado por Amaia Montero, ha anunciado esta semana siete nuevas fechas de su próxima gira 2026 y, también, el retraso de la venta de estas mismas entradas por la caída de Amazon Web Services (AWS).

Por otro lado, la exvocalista del grupo, Leire Martínez ha cantado en la gala de ‘Operación Triunfo’ su canción en solitario ‘Mi nombre’, junto a los concursantes del ‘talent show’.

Prime, con Leire Martínez

Al parecer, esta interpretación del tema, en un día tan mediáticamente señalado, ha sido la manera de que el programa de Prime Vídeo se haya posicionado en la polémica de Leire Martínez -jurado del programa- con La Oreja de Van Gogh.

Así que, inevitablemente, la vuelta del mítico grupo de pop ha acaparado todos los focos y ha generado conversaciones entre todas las generaciones. El ejemplo está en un chat de Whatsapp entre un hijo y su madre, que se ha viralizado en los últimos días.

En particular, Rubén -el hijo- ha publicado en su cuenta de X (@rubenalonsx) una captura de pantalla de un mensaje de su madre: “Amaya Montero vuelve a la oreja de Bangkok”.

Mensaje viral

Este error de confundir “Bangkok” con “Van Gogh” ha hecho que algunos usuarios reaccionen irónicamente. Quién le iba a decir a Rubén (y a su madre) que confundir el nombre del grupo con la capital de Tailandia podría generar un millón de visualizaciones y 3.200 ‘me gusta’ en menos de una semana.

Ante esta confusión, los demás usuarios han reaccionado con comentarios como: “¿No es la almeja de Bangkok?” o “Amaia Montero funda grupo con Daniel Sancho”.

Además, gran parte de estos comentarios hacen referencia a a distintas letras de las canciones más populares del grupo, como “Siempre serás bienvenido a Chiang Mai” (por "Siempre serás bienvenido a este lugar", de su canción 'El último vals'); "Que recordarás las tardes de invierno por Beijing” o “Puedes contar con Buda” (por "Que recordarás las tardes de invierno por Beijing” o “Puedes contar conmigo”, ambas estrofas de la canción 'Puedes contar conmigo'); “A las cinco en el iconsiam” (por "A las cinco en el Astoria") o la versión del éxito ‘20 de enero’: “Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara… La madrugada del 20 de enero saliendo del tuk-tuk…” (por "el tren").

De modo que, siguiendo el ‘modus operandi’ de los usuarios tuiteros, solo nos queda decirle a Rubén que le regale ‘Rosas’ a su madre y que, con mucho humor, recuerden este momento fugaz como si fueran ‘Cometas por el cielo’.