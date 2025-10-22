La Generalitat anuncia la adjudicación a Clipper's del festival de música de los jardines de Pedralbes

Sin sorpresas de última hora, la Generalitat ha publicado finalmente la adjudicación del permiso para organizar un festival de música en los jardines del Palau de Pedralbes a la promotora barcelonesa Clipper's Live. La empresa dirigida por Juli Guiu ganó el concurso público, tal y como explicó a principios de octubre este diario, por encima de compañías con músculo en el sector como Proactiv, con participación mayoritaria de Sony Music y dirigida por Nicolás Renna, The Project, recientemente integrada en la multinacional Warner y liderada por Tito Ramoneda; y Barcelona Events Musicals, organizadora del Cruïlla con Jordi Herreruela al mando. La adjudicación del festival de Pedralbes, publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), se ha hecho oficial tras la revisión final de toda la documentación requerida por parte del Departament d'Economia, responsable de la convocatoria.

La propuesta de Clipper's fue la mejor valorada en el apartado artístico y, además, presentó la oferta económica más elevada -1.300.000 euros, un 64,5% por encima del precio mínimo fijado en las bases del concurso, 838.750- por la ocupación del noble enclave barcelonés durante 2026, 2027 y 2028 (del 15 de junio al 29 de julio). De este modo, Les Nits de Barcelona, nombre del festival desde que Clipper's la organiza -ganó en 2023 el anterior y primer concurso-, seguirá siendo la marca comercial que llenará de música los jardines de Pedralbes en verano.

Una vez resuelto el futuro de este festival, los ojos miran hacia otra plaza en disputa, la de Porta Ferrada, que debe anunciar en unas semanas quien organizará la muestra. En la batalla final, tres de las cuatro empresas que también han luchado por Pedralbes: The Project (actual organizadora), Clipper's y Barcelona Events Musicals.