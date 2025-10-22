Música
La Oreja de Van Gogh cuelga el cartel de 'todo vendido' en 9 conciertos y anuncia 8 nuevas fechas para su gira
El grupo donostiarra celebra el regreso de Amaia Montero con una gira que arrasa en taquilla y marca el inicio de una nueva etapa para la banda
La Oreja de Van Gogh, que anunciaba oficialmente el pasado miércoles el regreso de Amaia Montero casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara el grupo, ha colgado el cartel de ‘todo vendido’ en nueve conciertos de la nueva gira ‘Tantas cosas que contar’ y ha anunciado ocho fechas nuevas. Han agotado las localidades en Bilbao, Madrid, Murcia, San Sebastián, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, y han añadido nuevas actuaciones en todas estas ciudades, excepto en Valencia.
Un regreso esperado
“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí, en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y recordando todas las anteriores”, señalaba la banda en un comunicado, justo un año después de anunciar, en un escueto mensaje, la salida de Leire Martínez.
Viaje por los grandes éxitos
Los conciertos con Montero serán “todo un viaje por sus grandes éxitos”, según ha recordado la promotora Get In. “Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, añadía el grupo en su mensaje de regreso.
Nueva etapa para la banda
Por su parte, Pablo Benegas, aunque sigue formando parte de la banda, ha decidido retirarse temporalmente para centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. El grupo, que emprende una nueva etapa, le desea “todo lo mejor” hasta que vuelvan a encontrarse.
