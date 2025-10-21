Yotuel, de Orishas: “Cuba es un estado fallido, un fracaso, y muchos afines a la revolución lo reconocen”

La evolución de la música, con esa confluencia de la latinidad y los ritmos urbanos, ha jugado a favor de Orishas, el grupo que en 1999 destapó un fibroso hip-hop tropical en su primer álbum, ‘A lo cubano’. “Nosotros tenemos una bendición: inventamos un sonido hace 25 años que hoy en día es ‘trendy’. Eso no hay que cambiarlo, hay que cotizarlo”, explica Yotuel Romero en vísperas de la actuación de Orishas de este miércoles en Razzmatazz, dentro del Suite Festival.

Entonces eran un cuarteto, luego un trío y ahora Orishas se presentan como dúo. Romero vive en Madrid y Roldán González-Rivero, en París, ciudad en la que primero se asentó el grupo. Pese a radicarse en Europa, ‘A lo cubano’ remitía a la isla en todas sus notas y rimas. “La añoranza nos hacía sonar cubanos. Cuando la gente escuchaba a Orishas se decía: ‘esto viene de Cuba’. Eso no pasaba entonces con otras bandas, mientras que hoy en día hay más artistas que hacen sus discos sonando a su país, como Bad Bunny con Puerto Rico o C. Tangana con España. Ahí está la riqueza musical”, argumenta Yotuel Romero. Respecto a Bad Bunny, lo ve como “ejemplo perfecto de cómo un artista se da cuenta de que la forma de ser más internacional es siendo más nacional”.

Guarapo contra mojito

Siete años después de su último álbum, ‘Gourmet’ (2018), Orishas planean lanzar en la próxima primavera un nuevo disco titulado ‘Guarapo’, nombre que corresponde al “jugo de la caña de azúcar, multivitanímico y muy cubano”, explica Romero. “El mojito o el Cuba libre están bien, pero son inventos comerciales. Cuando a un cubano le dices que te gusta el guarapo, ya te lo ganaste”. Por ahora, hay un sencillo, ‘Donde nací’, compartido con el colombiano Silvestre Dangond, donde deslizan algún verso melancólico: “cómo te extraño mi Habana”.

Lo cual nos remite al veto que el grupo sufre en su país, sobre todo, a raíz de la canción ‘Patria y vida’, que compartió con Gente De Zona y otros artistas, y que se convirtió en banda sonora de las protestas iniciadas el 11 de julio de 2021. “No he regresado a mi país desde hace ocho años. Si voy, me meten preso”, revela. Aquella canción “impulsó un movimiento increíble a favor de la libertad y de terminar con la dictadura”, añade. “Salieron a la calle un millón de cubanos cantando la canción. El 11 de julio salió la gente a manifestarse y metieron a 2.000 presos, algunos menores de edad, con condenas de hasta 40 años. A raíz de todo eso, a mí me desterraron. Me recuerda a cuando Serrat estuvo exiliado en México. Los músicos comprometidos con el pueblo tenemos esa necesidad de luchar por los tuyos y las dictaduras nos silencian”.

Una vida "insostenible"

El presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, replicó entonces a Orishas en Twitter citando a Silvio Rodríguez en una de sus canciones, ‘Pequeña serenata diurna’, cuando decía “vivo en un país libre”. Para Yotuel Romero, “todo el mundo sabe cuál es la realidad de Cuba, aunque miren a otro lado”, considera. “Cuba es un estado fallido, un fracaso, y muchas personas afines a la revolución lo reconocen. Están viviendo sin luz cinco días a la semana. En España hubo un corte de diez horas y fue el fin del mundo. La vida en Cuba es insostenible”. En su opinión, un cambio en el país llegará “más pronto que tarde, cuando el pueblo cubano se diga ‘¿qué tenemos que perder?’”.

Orishas se enorgullecen de tener público en buena parte de Europa, en países como Alemania, “y no latino, sino nacional”. En Estados Unidos planean actuar el año que viene y no son partidarios de excluirlos al estilo de Bad Bunny. “Allí hay una comunidad cubana gigante”, apunta Yotuel Romero. A su juicio, las protestas bajo el eslogan de ‘No kings’, que acusan a Donald Trump de llevar el país a la dictadura, “no se pueden comparar” con la situación de Cuba. “Lo importante es que, si tú estás incómodo, puedas salir a la calle a manifestarte, y eso no existe en Cuba. Vas preso si lo haces. Tampoco en Venezuela”.

En 2026, también hacia primavera, Romero espera lanzar un álbum en solitario, ‘Afrocaribe’, con la intención de hacer convivir a Orishas con su proyecto personal, “que es menos rap y más melódico”. Por lo pronto, este miércoles, el dúo estará en Razzmatazz presentando un nuevo formato, “más potente, con coristas, tres cubano, bajo, percusión, trombón y ‘dj’”.