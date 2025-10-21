Sijena pide a un laboratorio de EEUU un escaneo de las pinturas para asegurar su traslado

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado a un laboratorio norteamericano la elaboración de un escaneo total de las pinturas murales que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para verificar el grado de cohesión de la capa de cal original al soporte de tela que las sustenta, antes de su retorno a su emplazamiento original en el Monasterio de Sijena.

Así lo ha asegurado a EFE el representante legal del consistorio altoaragonés, Jorge Español, quien ha dicho que este estudio permitirá intervenir previamente en las pinturas en el caso de que hubiera alguna parte que estuviera descohesionada de su soporte y no se pudiera apreciar a simple vista en el momento del desmontaje.

Según ha explicado, aunque la capa original de cal sobre la que fueron pintadas las imágenes es un material pétreo que garantiza su perdurabilidad, la utilización de caseinato cálcico, una proteína obtenida de la leche de vaca, para adherir la cal a la tela del soporte es el material cuyo estado de cohesión es necesario evaluar antes de proceder al desmontaje y traslado.

Esta decisión se adopta tras el reciente auto dictado por la jueza de Huesca encargada de ejecutar la sentencia que ordena la devolución de las pinturas a su lugar de origen, para permitir a la representación del Ayuntamiento de Sijena estudiar con sus técnicos el estado actual del conjunto pictórico y de interrogar a los técnicos del MNAC, en igualdad de condiciones que el Gobierno aragonés.

El letrado ha destacado que una vez elaborado el informe del laboratorio norteamericano, dos técnicos designados por el consistorio evaluarán los trabajos de desmontaje y traslado: Alfonso Monforte, con una amplia experiencia de traslados de pintura mural y formado con técnicos del MNAC y con el prestigioso experto italiano Gianluigi Colalucci, y María Gómez Rodrigo, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y máxima experta en España en pintura mural quemada.

Ha explicado que a estos expertos se unirá posteriormente un restaurador italiano de "máximo prestigio mundial" cuyo nombre no desvela el abogado de Sijena a la espera del inicio del proceso de evaluación de las pinturas.