El setlist y las colaboraciones de LUX, lo nuevo de Rosalía: de Björk a Silvia Pérez Cruz y la Escolania de Montserrat
Poco a poco se van conociendo detalles del nuevo y muy esperado disco de Rosalía. Si anoche se anunció por todo lo alto, con pantallas XXL en Callao (Madrid) y Times Square (Nueva York), la portada, nombre y fecha de lanzamiento del nuevo disco, ‘Lux’, a la venta el próximo 7 de noviembre, ahora se han filtrado los nombres de los colaboradores de la artista catalana en su cuarto trabajo.
El disco ya está en preventa y entre los detalles de la edición en doble vinilo transparente, con póster incluido que incluye “tres canciones solo disponibles en formato físico” figuran también los nombres de los artistas que han acompañado a Rosalía en esta nueva aventura. El disco ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y en la nómina de colaboradores figuran Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.
Rosalía figura en los créditos como “productora ejecutiva” de LUX, donde se despliega, según las notas promocionales, “un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno”. Las ediciones en CD y vinilo de LUX incluyen tres temas exclusivos, que invitan a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.
Esta es la lista de canciones del doble vinilo, 18 canciones repartidas entre las 4 caras/movimientos de los dos vinilos:
MOV I
1. Sexo, Violencia y Llantas
2. Reliquia
3. Divinize
4. Porcelana
5. Mio Cristo
MOV II
6. Berghain
7. La Perla
8. Mundo Nuevo
9. De Madrugá
MOV III
10. Dios Es Un Stalker
11. La Yugular
12. Focu ‘ranni [Exclusiva]
13. Sauvignon Blanc
14. Jeanne [Exclusiva]
MOV IV
15. Novia Robot [Exclusiva]
16. La Rumba Del Perdón
17. Memória
18. Magnolias
