El setlist y las colaboraciones de LUX, lo nuevo de Rosalía: de Björk a Silvia Pérez Cruz y la Escolania de Montserrat

Poco a poco se van conociendo detalles del nuevo y muy esperado disco de Rosalía. Si anoche se anunció por todo lo alto, con pantallas XXL en Callao (Madrid) y Times Square (Nueva York), la portada, nombre y fecha de lanzamiento del nuevo disco, ‘Lux’, a la venta el próximo 7 de noviembre, ahora se han filtrado los nombres de los colaboradores de la artista catalana en su cuarto trabajo.

El disco ya está en preventa y entre los detalles de la edición en doble vinilo transparente, con póster incluido que incluye “tres canciones solo disponibles en formato físico” figuran también los nombres de los artistas que han acompañado a Rosalía en esta nueva aventura. El disco ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y en la nómina de colaboradores figuran Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Rosalía figura en los créditos como “productora ejecutiva” de LUX, donde se despliega, según las notas promocionales, “un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno”. Las ediciones en CD y vinilo de LUX incluyen tres temas exclusivos, que invitan a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.

Portada del nuevo disco de Rosalía. / EPC

Esta es la lista de canciones del doble vinilo, 18 canciones repartidas entre las 4 caras/movimientos de los dos vinilos:

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni [Exclusiva]

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne [Exclusiva]

MOV IV

15. Novia Robot [Exclusiva]

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias