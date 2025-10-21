Gran expectación en Madrid
Rosalía congrega a 4 millones de seguidores al presentar su disco 'Lux' entre sospechas de veto de TikTok
Rosalía anuncia su cuarto álbum, ‘Lux’, en un evento en Callao emitido de modo caótico en Tik Tok e Instagram
Normas en Tik Tok: lo que hay que evitar para ser vetado
La expectación para conocer el nuevo trabajo de Rosalía, 'Lux', tras varios años de silencio artístico, quedó perfectamente ilustrada durante la tarde-noche de este lunes, cuando se congregaron en redes alrededor de 4 millones de seguidores de la cantante catalana, que también desató el caos en el centro de Madrid al formalizar la cuenta atrás del disco paseando en coche y a pie por el centro de la ciudad.
La artista tenía reservada una pequeña sorpresa añadida para los fans que se congregaron en la capital española: Carrera por la Gran Vía, un ejército de fans rodeándola y cientos de móviles tratando de capturar la escena. Rosalía se presentó conduciendo su propio coche, un Nissan GTR blanco en el que había un rosario colgado, mientras fumaba. Una acción por la que, según se ha especulado, la red social le ha cerrado el directo.
Segundo directo
La cantante ha iniciado un segundo directo, esta vez en Instagram, en el que se la ha visto llegar al centro de la capital al ritmo de música clásica, saludando a sus fans.
Para acabar de compeltar la espectacularidad de la escena, Rosalía lució un conjunto blanco de estética victoriana, con una falda amplia y una camisa beige, además de unas manoletinas rojas. Pero el broche del estilismo llegaba con su peinado, una especie de halo dorado que coronaba su cabeza que le confería un aspecto angelical, en sintonía con la estética religiosa del nuevo disco.
Siempre a la vanguardia de innovaciones estéticas, la artista ya fue el centro de todas las miradas el pasado septiembre en la Semana de la Moda de París, con un 'look' rompedor y reivincidicando el vello corporal, el de sus axilas, cuyos pelos estaban teñidos de color blanco.
