Primavera Sound en Barcelona: cartel por días, cuándo salen las entradas, precios y todos los artistas confirmados

El Parc del Fòrum albergará un año más el Primavera Sound, que en este 2026 se celebrará del 3 al 7 de junio y del que ya se han desvelado todos los detalles. Las entradas del festival, en el que se moverán entre el pop-rock de tradición alternativa y el ‘mainstream’, salen a la venta este jueves 23 de octubre a las 11 horas.

Doja Cat, Bad Gyal, Skrillez o Gorillaz figuran como cabezas de cartel de un Primavera Sound en el que convivirán más de 150 artistas: de tótems históricos a figuras comerciales. "Ya está disponible el cartel por días de Primavera Sound Barcelona 2026, con las nuevas incorporaciones de TV Girl y Sudan Archives. Lamentablemente, Lola Young no podrá actuar en esta edición del festival y esperamos tenerla de vuelta muy pronto", han publicado en Instagram.

El precio de las entradas de día rondará los 130 euros y el bono general sobre los 350 euros. Podrán adquirirse desde el 23 de octubre en Fever o través de AccessTicket en el caso de necesitar pagar a plazos.

Miércoles 3 de junio

Guitarricadelafuente

Ouineta

Wet Leg

Yard Act

Jueves 4 de junio

2hollis

Agriculture

Ahadadream

Aiko el Grupo

Alex G

Anthony Naples

Bad Gyal

BAMBII

Ben UFO

berlioz

Blood Orange

Brìghde Chaimbeul

Cameron Winter

caroline

Doja Cat

Father John Misty

Fcukers

Florence Road

Geese

Gisela João

Guedra Guedra

Hypnosis Therapy

LaBlackie

Lucrecia Dalt

Mac DeMarco

Malibu

Massive Attack

Melt-Banana

Men I Trust

neska

New York

Oklou

Oli XL Live

Overmono

Panda Bear

Paus

Raly

Ravyn Lenae

Renaldo & Clara

Rojuu

Sama Yax

Six Sex

Skullcrusher

The New Eves

TV Girl

VVV [Trippin'you]

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Viernes 5 de junio

Amaarae

Annahstasia

Aurora Halal

.bd.

Buscabulla

Call Super

Cara Delevingne

Disobey

DJ Koolt

Einstürzende Neubauten

Ethel Cain

fakemink

Iglooghost

Jade

Joan La Barbara

Juicy Bae

KI/KI

Kylesa

Las Petunias

Malena

Marc Piñol

mark william lewis

Matmos

Merzbow

Mohammad Reza Mortazavi

NewDad

Ósserp

Pavvla

PinkPantheress

Powder

Ralphie Choo

Rashad Becker

Raya Diplomática

Raya Diplomática

Rilo Kiley

Role Model

Roza Terenzi Live

Sama' Abdulhadi

Shlohmo

Skrillex

Slowdive

Somos la Herencia

Texas Is The Reason

The Cure

Underground Resistance

Viagra Boys

Water From Your Eyes

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Sábado 6 de junio

A Guy Called Gerald Live

Anna von Hausswolff

Ashnikko

Barry B

Baxter Dury

Beatrice M.

Bestia Bebé

Beverly Glenn-Copeland and Elizabeth Copeland

Big Thief

Depresión Sonora

Dijon

DJ Marcelle

DJ Nobu

Ecco2k

Femtanyl

Florentino b2b dj g2g

Gelli Haha

Gorillaz

Grace Ives

JASSS

Jimena Amarillo

Joey Valence & Brae

Kneecap

Knocked Loose

Lambrini Girls

Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena

Little Simz

M8NSE

Marina

Mechatok Live

My Bloody Valentine

Nick León Live

Ninajirachi

Peggy Gou

res_

rusowsky

Safety Trance Live AV

Shackleton Live

Smerz

Sofia

st.frances

Sudan Archives

The Sophs

The xx

These New Puritans

Touché Amoré

u.r.trax Live

Ven'nus

Domingo 7 de junio