Del 3 al 7 de junio

Primavera Sound en Barcelona: cartel por días, cuándo salen las entradas, precios y todos los artistas confirmados

El festival desvela todos los artistas de su 24ª edición

Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

Último día del Primavera Sound 2025

Último día del Primavera Sound 2025 / Manu Mitru

Lola Gutiérrez

El Parc del Fòrum albergará un año más el Primavera Sound, que en este 2026 se celebrará del 3 al 7 de junio y del que ya se han desvelado todos los detalles. Las entradas del festival, en el que se moverán entre el pop-rock de tradición alternativa y el ‘mainstream’, salen a la venta este jueves 23 de octubre a las 11 horas.

Doja Cat, Bad Gyal, Skrillez o Gorillaz figuran como cabezas de cartel de un Primavera Sound en el que convivirán más de 150 artistas: de tótems históricos a figuras comerciales. "Ya está disponible el cartel por días de Primavera Sound Barcelona 2026, con las nuevas incorporaciones de TV Girl y Sudan Archives. Lamentablemente, Lola Young no podrá actuar en esta edición del festival y esperamos tenerla de vuelta muy pronto", han publicado en Instagram.

El precio de las entradas de día rondará los 130 euros y el bono general sobre los 350 euros. Podrán adquirirse desde el 23 de octubre en Fever o través de AccessTicket en el caso de necesitar pagar a plazos.

Miércoles 3 de junio

  • Guitarricadelafuente
  • Ouineta
  • Wet Leg
  • Yard Act

Jueves 4 de junio

  • 2hollis
  • Agriculture
  • Ahadadream
  • Aiko el Grupo
  • Alex G
  • Anthony Naples
  • Bad Gyal
  • BAMBII
  • Ben UFO
  • berlioz
  • Blood Orange
  • Brìghde Chaimbeul
  • Cameron Winter
  • caroline
  • Doja Cat
  • Father John Misty
  • Fcukers
  • Florence Road
  • Geese
  • Gisela João
  • Guedra Guedra
  • Hypnosis Therapy
  • LaBlackie
  • Lucrecia Dalt
  • Mac DeMarco
  • Malibu
  • Massive Attack
  • Melt-Banana
  • Men I Trust
  • neska
  • New York
  • Oklou
  • Oli XL Live
  • Overmono
  • Panda Bear
  • Paus
  • Raly
  • Ravyn Lenae
  • Renaldo & Clara
  • Rojuu
  • Sama Yax
  • Six Sex
  • Skullcrusher
  • The New Eves
  • TV Girl
  • VVV [Trippin'you]
  • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Viernes 5 de junio

  • Amaarae
  • Annahstasia
  • Aurora Halal
  • .bd.
  • Buscabulla
  • Call Super
  • Cara Delevingne
  • Disobey
  • DJ Koolt
  • Einstürzende Neubauten
  • Ethel Cain
  • fakemink
  • Iglooghost
  • Jade
  • Joan La Barbara
  • Juicy Bae
  • KI/KI
  • Kylesa
  • Las Petunias
  • Malena
  • Marc Piñol
  • mark william lewis
  • Matmos
  • Merzbow
  • Mohammad Reza Mortazavi
  • NewDad
  • Ósserp
  • Pavvla
  • PinkPantheress
  • Powder
  • Ralphie Choo
  • Rashad Becker
  • Raya Diplomática
  • Rilo Kiley
  • Role Model
  • Roza Terenzi Live
  • Sama' Abdulhadi
  • Shlohmo
  • Skrillex
  • Slowdive
  • Somos la Herencia
  • Texas Is The Reason
  • The Cure
  • Underground Resistance
  • Viagra Boys
  • Water From Your Eyes
  • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Sábado 6 de junio

  • A Guy Called Gerald Live
  • Anna von Hausswolff
  • Ashnikko
  • Barry B
  • Baxter Dury
  • Beatrice M.
  • Bestia Bebé
  • Beverly Glenn-Copeland and Elizabeth Copeland
  • Big Thief
  • Depresión Sonora
  • Dijon
  • DJ Marcelle
  • DJ Nobu
  • Ecco2k
  • Femtanyl
  • Florentino b2b dj g2g
  • Gelli Haha
  • Gorillaz
  • Grace Ives
  • JASSS
  • Jimena Amarillo
  • Joey Valence & Brae
  • Kneecap
  • Knocked Loose
  • Lambrini Girls
  • Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena
  • Little Simz
  • M8NSE
  • Marina
  • Mechatok Live
  • My Bloody Valentine
  • Nick León Live
  • Ninajirachi
  • Peggy Gou
  • res_
  • rusowsky
  • Safety Trance Live AV
  • Shackleton Live
  • Smerz
  • Sofia
  • st.frances
  • Sudan Archives
  • The Sophs
  • The xx
  • These New Puritans
  • Touché Amoré
  • u.r.trax Live
  • Ven'nus

Domingo 7 de junio

  • BLOND:ISH
  • Carl Cox
  • Greta
  • Joseph Capriati

