Del 3 al 7 de junio
Primavera Sound en Barcelona: cartel por días, cuándo salen las entradas, precios y todos los artistas confirmados
El festival desvela todos los artistas de su 24ª edición
Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...
Lola Gutiérrez
El Parc del Fòrum albergará un año más el Primavera Sound, que en este 2026 se celebrará del 3 al 7 de junio y del que ya se han desvelado todos los detalles. Las entradas del festival, en el que se moverán entre el pop-rock de tradición alternativa y el ‘mainstream’, salen a la venta este jueves 23 de octubre a las 11 horas.
Doja Cat, Bad Gyal, Skrillez o Gorillaz figuran como cabezas de cartel de un Primavera Sound en el que convivirán más de 150 artistas: de tótems históricos a figuras comerciales. "Ya está disponible el cartel por días de Primavera Sound Barcelona 2026, con las nuevas incorporaciones de TV Girl y Sudan Archives. Lamentablemente, Lola Young no podrá actuar en esta edición del festival y esperamos tenerla de vuelta muy pronto", han publicado en Instagram.
El precio de las entradas de día rondará los 130 euros y el bono general sobre los 350 euros. Podrán adquirirse desde el 23 de octubre en Fever o través de AccessTicket en el caso de necesitar pagar a plazos.
Miércoles 3 de junio
- Guitarricadelafuente
- Ouineta
- Wet Leg
- Yard Act
Jueves 4 de junio
- 2hollis
- Agriculture
- Ahadadream
- Aiko el Grupo
- Alex G
- Anthony Naples
- Bad Gyal
- BAMBII
- Ben UFO
- berlioz
- Blood Orange
- Brìghde Chaimbeul
- Cameron Winter
- caroline
- Doja Cat
- Father John Misty
- Fcukers
- Florence Road
- Geese
- Gisela João
- Guedra Guedra
- Hypnosis Therapy
- LaBlackie
- Lucrecia Dalt
- Mac DeMarco
- Malibu
- Massive Attack
- Melt-Banana
- Men I Trust
- neska
- New York
- Oklou
- Oli XL Live
- Overmono
- Panda Bear
- Paus
- Raly
- Ravyn Lenae
- Renaldo & Clara
- Rojuu
- Sama Yax
- Six Sex
- Skullcrusher
- The New Eves
- TV Girl
- VVV [Trippin'you]
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Viernes 5 de junio
- Amaarae
- Annahstasia
- Aurora Halal
- .bd.
- Buscabulla
- Call Super
- Cara Delevingne
- Disobey
- DJ Koolt
- Einstürzende Neubauten
- Ethel Cain
- fakemink
- Iglooghost
- Jade
- Joan La Barbara
- Juicy Bae
- KI/KI
- Kylesa
- Las Petunias
- Malena
- Marc Piñol
- mark william lewis
- Matmos
- Merzbow
- Mohammad Reza Mortazavi
- NewDad
- Ósserp
- Pavvla
- PinkPantheress
- Powder
- Ralphie Choo
- Rashad Becker
- Raya Diplomática
- Rilo Kiley
- Role Model
- Roza Terenzi Live
- Sama' Abdulhadi
- Shlohmo
- Skrillex
- Slowdive
- Somos la Herencia
- Texas Is The Reason
- The Cure
- Underground Resistance
- Viagra Boys
- Water From Your Eyes
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Sábado 6 de junio
- A Guy Called Gerald Live
- Anna von Hausswolff
- Ashnikko
- Barry B
- Baxter Dury
- Beatrice M.
- Bestia Bebé
- Beverly Glenn-Copeland and Elizabeth Copeland
- Big Thief
- Depresión Sonora
- Dijon
- DJ Marcelle
- DJ Nobu
- Ecco2k
- Femtanyl
- Florentino b2b dj g2g
- Gelli Haha
- Gorillaz
- Grace Ives
- JASSS
- Jimena Amarillo
- Joey Valence & Brae
- Kneecap
- Knocked Loose
- Lambrini Girls
- Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena
- Little Simz
- M8NSE
- Marina
- Mechatok Live
- My Bloody Valentine
- Nick León Live
- Ninajirachi
- Peggy Gou
- res_
- rusowsky
- Safety Trance Live AV
- Shackleton Live
- Smerz
- Sofia
- st.frances
- Sudan Archives
- The Sophs
- The xx
- These New Puritans
- Touché Amoré
- u.r.trax Live
- Ven'nus
Domingo 7 de junio
- BLOND:ISH
- Carl Cox
- Greta
- Joseph Capriati
