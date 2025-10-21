Juno House reivindica el arte femenino de la mano de Blanca Nieto en la segunda edición de Beyond Art

La artista salmantina Blanca Nieto es la protagonista de la segunda edición de Beyond Art, el ciclo impulsado por Juno House para combatir la baja representación de las mujeres en el arte. Lo hace con sus series 'Contextura', 'Estratos' y 'Mnemotecnias', con las que se adentra en las veladuras de la memoria. En sus cuadros, un sustrato de recuerdo y color queda ahogado por capas de tela y gasa, lo que simboliza el paso del tiempo y el olvido, ya que para Nieto "el recuerdo está formado por capas de tiempo, dependiendo de lo importante o cercano que sea ese recuerdo es más vívido o menos".

"Lo que vemos nítido es el presente, mientras que todo lo pasado lo vemos como si fuera una veladura, como si hubiera algo que se interpusiese y nos lo no lo dejase verlo con claridad", explica Nieto. Entre los lienzos pintados en acrílico y las gasas, Blanca Nieto (Salamanca, 1991) hace un zurcido con cordones o hilos de algodón, con lo que pretende que sea las costuras de la memoria.

"En 'Contextura' trato el recuerdo como un fluido, como esa esencia, por eso se ve la frontera entre lo nítido y lo velado, mientras que en 'Estratos' recupero recuerdos específicos, por lo que incluyo más telas, además de la gasa. En 'Mnemotecnias', que es la serie que estoy trabajando ahora, estoy tratando de desengranar como funciona mi cabeza y mi memoria", relata Nieto.

Los cuadros de la artista se podrán ver colgados en Juno House del 21 de octubre hasta el 31 de diciembre, lo que también supone su primera exposición en Barcelona.

"Me gusta mucho que mi obra esté en un espacio en el que se conviva con ella. No es un espacio expositivo al uso, no es una galería de arte ni un cubículo blanco. Son espacios en los que la gente está trabajando y socializando. Mi obra trata de contar algo, pero también quiere ser vista y vivida", añade la salmantina.

Este ciclo, impulsado por Juno House, el club de liderazgo femenino referente en España, pretende dar visibilidad al talento femenino joven. "En Juno queremos que se genere una transformación social. Con Beyond Art ponemos el foco que en el mundo artístico y en el talento femenino, ya que el 70% de exposiciones en galerías y museos que sigue siendo de hombres", explica Beatriz de Vicente, CEO de Juno House e impulsora de la iniciativa. Otra cifra avala su iniciativa: la caída al 5,8% de presencia de artistas españolas en ARCOmadrid 2025, casi la mitad de 2024, según un estudio de la asociación MAV Mujeres en las Artes Visuales.

"El arte y el talento no deberían tener género, sin embargo, las cifras son lo que son, así que tratamos de impulsar plataformas que generen oportunidades de visibilizar el talento y de promocionar la igualdad de oportunidades", añade de Vicente.

La exposición de Nieto, que se enmarca también dentro de la programación de la Barcelona Design Week y llega de la mano de Kave Gallery, es la segunda de la iniciativa Beyond Art, después de que la pintora Joana Santamans inaugurara la primera edición del ciclo el pasado febrero.