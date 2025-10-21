Turistas, cucarachas y gentrificación en el Gòtic: 'Hi, I'm Steven', teatro hecho con los vecinos del barrio

Una Barcelona que ha alejado a los vecinos de toda la vida del barrio Gótico es la protagonista de 'Hi, I'm Steven', una imaginativa propuesta de la compañía Les Pinyes. Con un lenguaje pluridisciplinar y mucha guasa ofrecen una visión extrema de la gentrificación en el corazón de Barcelona. En ella los antiguos vecinos de la zona del casco antiguo se han convertido en escarabajos y para evitar ser pisoteados por los guiris que instalan en la ciudad han convertido el subsuelo en su nuevo hogar. La mayoría está resignada a la vida de cucaracha pero una de ellas, harta de esconderse, decide salir a la superficie y recuperar aquello que tanto añora.

Les Pinyes ha creado la obra a partir de encuentros, conversaciones y trabajo de campo en el barrio donde está El Maldà, el pequeño gran teatro donde han estrenado el montaje, el octavo en la carrera de esta joven compañía formada hace seis años por Marta Asamar Garcia, Cèlia Castellano Algaba y Noelia Fajardo Franch. El primero fue 'La favera màgica', un cuento infantil que crearon sin recursos estas actrices y creadoras que se conocieron en el Institut del Teatre

Barcelona y más allá

Noelia es de Vilarreal (Castellón), Marta es de Sant Esteve de Palau Tordera y Cèlia es de Viladecans. "La gentrificación no sólo afecta al Gótico. Por desgracia también lo veo en Viladecans y en otras áreas metropolitanas. La gente que no cabe aquí se va a las afueras. Y así, el problema se va extendiendo". Y señalan que aunque se habla del tema "nadie sabe qué hacer para cambiar esto". ¿Qué puede aportar el teatro? Al menos una visión distendida y con humor. "Nos gusta la comedia pero con un punto crítico, que te haga pensar. En 'Hi, I'm Steven' utilizan un tono irónico y exageran la situación llevando al límite de la parodia la situación de los residentes habituales frente a la horda de turistas y 'expats' que asolan el barrio.

El título de la obra viene precisamente de su encuentro con un norteamericano que residió en él una temporada. Podía permitirse los precios que le pedían para vivir en la zona donde se instaló un tiempo con ganas de hacer fotos y disfrutar de la vida. '"Hi, I'm Steven" les dijo antes de preguntarles si podía inmortalizarlas con su cámara. Evidentemente, también le utilizaron como material de investigación para entender qué ocurre en el Gòtic. "Mostramos lo que ocurre a través de una fantasía. Nuestro retrato es tan exagerado que los vecinos del barrio no son ni siquiera personas sino cucarachas. Es extremo, sí, pero es que hay situaciones muy extremas en este barrio".

También fue extrema la manera en la que se construyó un barrio que de gótico solo tiene la apariencia, no es de una arquitectura gótica de época. Es un 'fake' en toda regla. "¡El Gòtic se construyó con esta apariencia para atraer a los turistas!", exclaman. Y lo han logrado. "¿Cuánta gente es realmente del Gótico y cuantos son turistas o gente de paso? Aquí los locales están en minoría respecto a otros barrios de la ciudad, esa es la impresión que tienes en este barrio", apuntan.

Para muchos vecinos quedarse en su casa es un acto de resistencia. "Vivir en el Gòtic es para muchos una forma de militancia para que haya algo de auténtico en el barrio. Que permanezca lo poco que queda de una vida que ellos sí han construido aquí. No quieren que quede enterrada". Recuerdan que en las calles del Gòtic las vecinas de toda la vida son la excepción. "Las pobres pasan desapercibidas entre la marabunta de gente que hay".

Es la segunda producción de El Maldà en relación con el Gótico tras el proyecto 'Herois Anònims' (2023) de Catalina Font y Joan Agulló.