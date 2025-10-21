Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festivales

Los gestores culturales premian el festival Això al Poble No Li Agradarà

El certamen gerundense recibe el premio Gestión Cultural por "poner en valor la creación híbrida conectando artistas, espacios y públicos”.

Elena Carmona, del Teatro Municipal de Girona, y Ariadna Rodríguez, del colectivo Nyamnyam, recibiendo el premio

Elena Carmona, del Teatro Municipal de Girona, y Ariadna Rodríguez, del colectivo Nyamnyam, recibiendo el premio / DdG

Alba Carmona

Los Premios de Gestión Cultural han reconocido el festival Això al Poble No Li Agradarà, el proyecto dedicado a las artes vivas que une teatros y colectivos de todas las comarcas de Girona. Los galardones organizados por la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC), que valoran el trabajo de quienes inciden en el ecosistema cultural de la sociedad, han reconocido la iniciativa gerundense en la categoría de Revelación.

Según el jurado, Això al Poble No Li Agradarà es un proyecto “fresco e innovador que replantea la relación entre las artes vivas y el territorio”. “Con una mirada descentralizadora y de gobernanza compartida, el proyecto impulsa la creación contemporánea como espacio de investigación y pone en valor la creación híbrida conectando artistas, espacios y públicos”, señala el jurado. La Xarxa de Productores y la Editorial Jande son los finalistas de la categoría Revelación.

La fotografia de familia de los galardonados

La fotografia de familia de los galardonados / DdG

Los premios se entregaron este lunes en Barcelona. También reconocieron a la gestora cultural Beatriu Daniel con el Premio a la Trayectoria y a la Xarxa de Pobles Creatius en la categoría de Impacto, en la que otra iniciativa gerundense, el festival Z, quedó finalista.

La Mostra Internacional de Films de Dones y el Colectivo Cultura también resultaron premiados.

