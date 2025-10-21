'El Monstruo de Florencia': la minuciosa serie de Netflix sobre el asesino en serie que traumatizó a Italia

El director y guionista Stefano Sollima ha dedicado casi toda una carrera a explorar los rincones oscuros de su Italia natal. Le debemos títulos como 'Roma criminal', serie inspirada en la verdadera historia de la banda de la Magliana, organización criminal que asoló la capital italiana a mediados de los 70; 'Gomorra: la serie', adaptación de la novela de Roberto Saviano sobre los entresijos de la Camorra napolitana, o la película 'Suburra', exploración de los más diversos estratos de la corrupción.

Ahora sigue hurgando en heridas nacionales con 'El Monstruo de Florencia' (Netflix, miércoles, día 22), investigación minuciosa del más conocido asesino en serie de la historia de Italia, autor entre 1968 y 1985 de ocho asesinatos dobles en la antigua provincia del título. El Monstruo, que todavía no está claro si fue uno o varios, sorprendía a parejas de jóvenes en lugares recónditos, las mataba a tiros y procedía después a mutilar los órganos sexuales de las víctimas femeninas.

Desde hace mucho tiempo, el caso había sido una obsesión personal de Sollima, pero al empezar a leer seriamente sobre el mismo, se dio cuenta de que no sabía casi nada. "He estado leyendo libros escritos por investigadores que participaron en diversas fases del caso; periodistas que cubrieron los avances para los diarios; abogados defensores de algunos de los presuntos monstruos", nos explica en entrevista por videollamada. "Y daba igual qué clase de texto leyera, que tuviera entre mis manos un expediente judicial o un texto periodístico. Siempre había algún agujero o laguna. Lo que hacían era subrayar una tesis, una sospecha que estaban retratando y tratando de afirmar. Eso conllevaba la eliminación de otros elementos, de todo aquello que no interesaba, lo que me parece algo realmente serio, realmente dañino. Como lector, esto solo hacía que quisiera saber más, coger otro libro o algo diferente para comprender todo mejor y complementar lo aprendido".

Más de una docena de hombres fueron acusados de los crímenes a lo largo de las décadas; algunos de ellos llegaron a pisar la cárcel. "Es una historia complicadísima, una tragedia nacional en la que no existe una sola verdad. Hay diversas teorías, diversas cosas podrían habido suceder. Me parecía una propuesta atractiva porque contaba una herida abierta y, sobre todo, porque era una oportunidad para decir algo sobre nuestro país"; por ejemplo, cómo en los 70, el feminismo y la liberación sexual no llegaron con excesiva fuerza a un entorno rural patriarcal.

La sombra de Fincher

Hoy en día es imposible levantar una ficción sobre un asesino en serie (o, quién sabe, varios) sin tener en mente, de un modo u otro, la obra de David Fincher, director de 'Se7en' y 'Zodiac' e impulsor de la serie sobre perfilación criminal 'Mindhunter'. La incertidumbre que rodea al caso del Monstruo de Florencia conecta con el final abierto del segundo título citado. "Pero en realidad no acudimos a otra inspiración que la realidad", apunta Sollima. "En el momento en que decides contar algo que ha pasado realmente, utilizando el nombre real de los protagonistas, tanto de las víctimas como de los sospechosos, te creas una especie de jaula".

El cocreador de 'ZeroZeroZero', reivindicable serie sobre las rutas internacionales del tráfico de cocaína, recuerda además que aquí los protagonistas "no son unos investigadores obsesionados con el caso, sino los asesinos o quienes se supone que fueron los asesinos". Se recuerdan las historias de un albañil de Cerdeña llamado Stefano Mele (primer sospechoso de la llamada 'pista sarda', una línea de investigación que dirigió también hacia el hermano de Stefano y una pareja de hermanos amantes de su mujer), de una supuesta secta de Perugia y un trabajador agrícola de la Toscana. En lugar de exponer una sola teoría, 'El Monstruo de Florencia' dramatiza varias de ellas y deja que el espectador saque sus conclusiones.

Sollima asegura que, a la hora de escribir la serie, prescindió de repasar las películas de los 80 o la serie de Fox Crime de hace década y media sobre el mismo caso. "En cierto momento, cuando supe que quería hacer esta serie, me tentó ver esas otras producciones, e incluso compré algunas. Pero después preferí no hacerlo. Quería tener un poco de libertad".