El Cercle de Cultura analiza el papel de la cultura en la Transición: "Los artistas han reaccionado siempre a los cambios sociales y políticos”

¿Qué papel ha tenido la cultura en la consolidación de la democracia en España? Cuando se cumplen 50 años de la Transición, el Cercle de Cultura ha buscado respuestas para esta pregunta en un encuentro conducido por el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán, autor del ensayo 'Cultura española en democracia. Una crónica breve de 50 años (1975-2024)'. El acto ha propuesto una mirada crítica sobre cómo la creación artística, la industria editorial y las instituciones culturales han contribuido a fortalecer el sistema democrático y a definir la identidad cultural de la España. La sesión ha reunido a distintas voces del ámbito cultural, como Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Grupo Planeta; Laura Cendrós, presidenta de la Fundación Amigos del MNAC, y Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundación MACBA.

La conversación ha puesto el foco en el final del Franquismo para abrir la puerta a una etapa de libertad creativa que transformó el panorama cultural. Ese cambio fue determinante en el ámbito editorial: “Con la llegada de la democracia se pudo hablar de temas de los que antes no se hablaba. El ensayo vivió una etapa muy rica y la no ficción creció enormemente”, ha asegurado Jesús Badenes. El directivo de Grupo Planeta ha explicado que fenómenos como Sant Jordi o premios literarios como el Nadal y el Planeta “ayudaron a descubrir nuevas voces y a consolidar la lectura como hábito cultural”.

De izda a dcha Jordi Pardo, presidente del Cercle d‘Economia; Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Grupo Planeta; Laura Cendrós, presidenta de la Fundació Amics del MNAC; el periodista Sergio Vilasanjuan; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA, y Jordi González, director de Contenidos de Focus / Elisenda Pons / EPC

Según Badenes, la lectura ahora atraviesa un momento de expansión: “El último barómetro de hábitos de lectura refleja que el 66% de los españoles lee por placer, el índice más alto que hemos tenido nunca. En el año 2000 era solo del 39,5%”. Para él, la verdadera revolución del sector no ha sido tecnológica, sino comercial. “Lo que ha cambiado el mundo del libro no son los libros electrónicos ni los audiolibros, sino el comercio electrónico: el 23% de las compras se hacen online. Badenes también ha destacado la captación de nuevos públicos a la lectura: “El fenómeno 'romantasy' ha incorporado lectoras jóvenes de entre 14 y 24 años; un 82% de ellas lee con frecuencia”.

Un sistema artístico maduro

Desde el ámbito artístico, Ainhoa Grandes ha explicado que "los artistas han reaccionado siempre a los cambios sociales y políticos”. “Desde Antoni Tàpies o Eduardo Chillida hasta Manolo Valdés fueron símbolos de una España moderna y europea”. La presidenta de la Fundación MACBA también ha recordado que los años 80 consolidaron las estructuras del sistema artístico. “El nacimiento de ARCO [en 1982] fue un momento clave: permitió conocer qué pasaba en otros mercados y profesionalizó el ecosistema del arte”, ha apuntado.

Los años 90, ha añadido, trajeron globalización y nuevos discursos, como la identidad de género, arte de otros territorios, la irrupción del vídeo y el arte inmersivo. “La inauguración del Guggenheim de Bilbao cambió el paradigma: el museo pasó de ser un contenedor cultural a convertirse en motor urbano y económico”, ha explicado. Sin embargo, la crisis de 2007 marcó un punto de inflexión con recortes, cierre de galerías y precariedad para los artistas. “Hoy el sistema artístico español es maduro y diverso, pero los creadores siguen trabajando en condiciones precarias. La educación y el arte continúan demasiado separados”, ha expuesto como retos pendientes de la industria.

De izquierda a derecha Sergio Vila-Sanjuán; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA; Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Grupo Planeta, y Laura Cendrós, presidenta de la Fundació Amics del MNAC / Elisenda Pons / EPC

El renacer de la cultura catalana

Por su parte, Laura Cendrós se ha centrado en la cultura catalana para explicar su resurgimiento tras años de represión. “Durante los años de franquismo se intentó anular la cultura catalana. Cuando empezó la Transición, la cultura se convirtió en una herramienta de construcción nacional”, ha afirmado. Ese impulso se reflejó en la creación de instituciones como la Fundació Joan Miró (1975), la Fundació Antoni Tàpies (1984) o el MACBA (1995), y en la aparición de galerías que apostaron por un arte más conceptual. “Había muchas ganas de trabajar con artistas que pensaban de otra manera”, ha comentado.

No obstante, la presidenta de la Fundación Amigos del MNAC también se ha mostrado crítica con el gobierno estatal y la falta de recursos económicos para el mundo cultural barcelonés: "Se tendría que haber entendido que Barcelona es una ciudad cultural muy importante, no solamente Madrid", ha zanjado.