Los catalanes con suscripción a plataformas digitales se disparan en tres años hasta el 78%

Los catalanes que disponen de al menos una suscripción a plataformas digitales en casa se han disparado en los últimos tres años y ya se acercan a ocho de cada diez. Según la encuesta de hábitos culturales del Ministerio de Cultura publicada recientemente, un 78% están suscritos a servicios de música, películas y series, televisión, libros, videojuegos o pódcasts, un incremento respecto al 58% que figuraba en la misma muestra de 2022. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con un porcentaje tan alto, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el estudio confirma un repunte del vinilo para escuchar música, ya que un 18% de los hogares disponen de un dispositivo para reproducirlo, siete puntos más que en 2019.

Entre 2019 y 2022, quienes tenían una suscripción a plataformas digitales como Spotify, Netflix, Movistar+, Kindle Unlimited, iVoox u otras se mantenían en torno al 58%, pero ha sido en los últimos tres años cuando han dado un salto hasta el 78%, cuatro puntos por encima de la media española, y dos por debajo de la Comunidad de Madrid, que lidera el ranking autonómico.

Así, las suscripciones a todos los tipos de plataforma van en aumento: por ejemplo, quienes tienen servicios para consumir películas o series ya rondan el 70%, cuando hace tres años se quedaban en el 50%, y hace seis, se situaban en el 45%. Los servicios de música también han dado un salto, disparándose del 25% al 46% en las últimas tres campañas, un auge prácticamente calcado al de los canales de televisión de pago, que se quedan en el 43%.

Quienes estaban suscritos a videojuegos en 2022 eran el 3,5% de la población y ahora son el 15,9%, mientras que quienes lo han hecho para leer libros o escuchar audiolibros han hecho una progresión casi calcada hasta el 13%. Los hombres tienden a ser más suscriptores de plataformas digitales, como los datos –en este caso, a nivel español– reflejan, y solo hay una excepción: los libros, donde las mujeres tienen una ligera ventaja.

Casi uno de cada cinco catalanes tiene suscripciones a pódcasts

Por primera vez, la encuesta pregunta por las suscripciones a pódcasts, que son del 17,5% en Cataluña, que se situa casi tres puntos por encima de la media española (14,7%) y en tercera posición autonómica, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (20,2%) y Aragón (18,1%). Por franjas de edady sin tener el desglose por territorios, uno de cada cuatro jóvenes españoles de 20 a 24 años tiene estas suscripciones, y es el porcentaje más alto –seguido de las personas de entre 25 y 34 años (21%) y de 35 a 44 (19%)–. La misma franja de edad también es la que consume más plataformas musicales, con prácticamente dos de cada tres personas.

Repunte del vinilo, tendencia a la baja de los CD

En cuanto a música, la encuesta también confirma el repunte del vinilo. Según los datos ministeriales, un 18% de los hogares catalanes tiene un dispositivo para escuchar vinilos, así que se recuperan los niveles de hace una década, después de que en 2019 se llegara al mínimo del 11%, y el 2022 creciera hasta el 15%. Además, prácticamente una cuarta parte de la población tiene vinilos en casa, un 24,8%, -cosa que también es un aumento en los últimos años e incluso más que hace una década (22,4%). De media, quienes disponen de este soporte tienen unos 60 ejemplares.

El auge de este formato lo confirman los datos de ventas del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), que tienen en cuenta el 85% del mercado. Según estas cifras, en 2024 se vendieron 191.715 vinilos en Cataluña –presencialmente y por internet–, un 13% más que el año anterior. La facturación de estas ventas alcanzó los 5.705.429 euros, unos 750.000 euros más que en 2023. La tendencia desde 2020 ha sido de crecimiento ininterrumpido.

Sobre los dispositivos que permiten reproducir CD o DVD, según el informe del Ministerio, menos de la mitad de la población los tiene (44,3%), cosa que denota una tendencia claramente a la baja respecto a hace diez años (67,8%), aunque con un pequeño repunte en comparación con el 2022 (38%). El año pasado, según el ICEC, se vendieron 299.613 unidades, un 0,5% menos que en 2023, con una facturación total inferior a la de los vinilos: 4.954.029 euros.

Instrumentos en el 30% de los hogares

El informe también apunta que un tercio de la población catalana (33,9%) dispone de al menos un instrumento en casa, tres puntos por encima de la media pero más de diez por debajo de las Islas Baleares, que lideran el ranking. La cifra catalana es la más alta de la década, ya que en las últimas ediciones del informe la proporción se movía alrededor de una cuarta parte de la población. De media, de los que disponen, suelen tener cerca de tres, de media.

Caída en picado de la prensa de pago

En otra sección de la encuesta se hace referencia al consumo de prensa, y en este sentido se confirma un cambio de tendencia substancial en los últimos años. La gente que paga por prensa o publicaciones periódicas en papel como mínimo una vez al mes era del 48,6% de la población hace una década, y ahora han bajado en picado hasta el 17,4%. En cuanto a los periódicos, en una dinámica similar, del 37% de suscriptores en 2015 se ha pasado al 9,9% este año, mientras que las de las revistas culturales se ha dividido por tres, del 15% al 5%.

Los lectores de prensa en línia gratuita van en aumento, ya que se situan en el 49,8% de la población, nueve puntos más que hace tres años. Todo y eso, esta transición no es completa, ya que los que pagaban por prensa hace diez años y ya no lo hacen, en su immensa mayoría tampoco lo hacen en línia: los suscriptores de estos contenidos por internet son de un 2,8% por prensa o publicaciones periódicas, y de un 2,3% en el caso de los lectores de periódicos –con cifras disponibles solo a nivel español.