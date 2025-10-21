Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bad Gyal dará un tercer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Bad Gyal en el Share Festival del Fòrum

Bad Gyal en el Share Festival del Fòrum / Zowy Voeten

EFE

EFE

Madrid
La cantante Bad Gyal ha anunciado este martes que dará un tercer concierto en Barcelona y en Madrid, y que añade también una segunda actuación en Bilbao, todas ellas como parte de su próxima gira, que arrancará en marzo de 2026 y que la llevará por otras ciudades como Valencia, Sevilla o A Coruña.

Es la segunda vez que la artista barcelonesa ha decidido ampliar sus fechas en Barcelona y Madrid, después agotarse en la preventa las entradas para los nuevos conciertos que anunció el pasado viernes. A las citas previstas para sus conciertos del 20 y 21 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona ha añadido el 22 de marzo; y a las del 11 y 12 de abril en Madrid, se incorpora una tercera para el 14 de abril, todas ellas en el Movistar Arena.

Bilbao es la tercera ciudad a la que suma este martes un concierto más; al ya previsto el 16 de mayo en Arena Miribilla se añade el 15 de mayo.

Las entradas están a la venta en su página web, junto a las del resto de ciudades que visitará con su 'Tour 2026', que serán Valencia (24 de abril), Sevilla (9 de mayo) y A Coruña (23 de mayo), que también han alcanzado un gran éxito de ventas, según ha informado su agencia de representación, Doble Cuerpo, en un comunicado.

Tras el éxito de su disco debut, 'La Joia' (2024), la artista se ha convertido en una de las referentes de la música urbana en España, lo que la ha llevado a grabar con artistas como Trueno, Omar Courtz, Ozuna o Zion.

