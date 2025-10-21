El Ayuntamiento de Madrid investiga si Rosalía tenía permiso para proyectar su nuevo disco en Callao

El Ayuntamiento de Madrid está investigando si la cantante Rosalía contaba con los permisos necesarios para presentar su nuevo disco en las pantallas de Callao, después de que una convocatoria sorpresa difundida en redes sociales provocara el colapso de la plaza el lunes por la noche.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicó este martes que el consistorio analiza si se comunicó la iniciativa a las áreas de Seguridad, Movilidad o Cultura, así como al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, aunque señaló que “no parece que hubiera autorización expresa”. “Se está revisando si la artista contaba con las autorizaciones necesarias y, de no ser así, se actuaría en consonancia”, afirmó Sanz durante su comparecencia ante los medios tras el balance de vacunación internacional.

Una acción sorpresa que colapsó el centro de Madrid

La artista catalana proyectó la portada de su nuevo disco, Lux, en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid poco después de las 22:00 horas, tras anunciarlo en un vídeo en directo en TikTok a las 20:45. El aviso corrió rápidamente por las redes sociales y miles de seguidores acudieron a la zona en cuestión de minutos, bloqueando el tránsito peatonal y obligando a intervenir a efectivos de seguridad.

El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación para determinar si el evento contaba con los permisos pertinentes o si se trató de una acción no autorizada.