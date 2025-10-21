Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Aitana critica el machismo en la música: "En el pop sí que se le exige más a una mujer"

La cantante Aitana en el photocall de la gala de los Latin Grammy 'Andalucía es Música'.

La cantante Aitana en el photocall de la gala de los Latin Grammy 'Andalucía es Música'. / EFE

EFE

EFE

Miami
Cantantes como Aitana, Silvana Estrada, Ela Taubert y Yami Safdie alzaron su voz contra el machismo en la industria musical durante la Semana de la Música Latina de Billboard. En el panel “Mujeres: ascenso global”, estas artistas compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan por el simple hecho de ser mujeres.

La argentina Yami Safdie denunció "la parte fea" de las redes sociales, donde el machismo se manifiesta constantemente al cuestionar el éxito de las mujeres. “Siempre se pone en duda cómo una mujer llega al éxito”, lamentó.

Aitana, con la carrera más consolidada del grupo, fue tajante:

Me da rabia y me pone triste que en el pop se le exija mucho más a una mujer”.
La artista española agregó que, en comparación, “cuando un hombre actúa, no se le exige tanto”.

Yami también criticó la presión estética:

“Hay una exigencia constante sobre el físico: estar perfecta, ser joven para siempre, flaca…”
Además, denunció la creación artificial de rivalidades entre mujeres, que en realidad “se admiran mutuamente”.

Ela Taubert, galardonada como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2024, habló sobre la constante comparación en la industria:

“Siempre buscan que te parezcas a otra. Esa presión ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado enfrentar”.

Criada en un entorno femenino, Ela defendió el valor de la colaboración:

Lo que realmente hay entre nosotras es hermandad y apoyo”.

Silvana Estrada fue más allá, señalando que esa supuesta rivalidad “está diseñada para debilitarnos”. También criticó la falta de visibilidad del talento femenino, especialmente en áreas como la producción y la composición:

Siempre se asume que si una mujer canta, un hombre produjo el disco. ¡Pero lo hice yo!”, exclamó sobre su álbum Vendrán lluvias suaves.

Por su parte, Yailín, la representante dominicana del panel, reflexionó sobre el impacto de las redes sociales:

Sufrí mucho odio que no merecía, pero eso me hizo más fuerte. Estoy aquí luchando por mi hija, por mis fans y para compartir alegría con mi música”.

