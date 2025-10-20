Toni Servillo: "El teatro es lógico y erótico a la vez, ha de hacer pensar y emocionar"

El premiado actor italiano Toni Servillo ('La Grazia', 'Il divo', 'La grande bellezza') vuelve a 'La divina comedia' con 'Le voce di Dante', un espectáculo unipersonal donde se sumerge en el pensamiento y la poesía de Dante Alghieri (1265-1321) para entender mejor la sociedad actual. El espectáculo, con texto de Giuseppe Montesano inspirado en Dante, es el primer 'Flaix Tardor' del Festival Temporada Alta en Barcelona. Solo hay una actuación prevista y es este martes en el Teatre Goya. Es en italiano con subtítulos en catalán.

"Metafóricamente hablando, vivimos en una época infernal y hemos perdido el camino al Paraíso. No conocemos el Purgatorio porque ese es un lugar de expiación. Estamos inmersos en una tempestad de deshumanización, lo vemos a diario", ha declarado el intérprete, que ha realizado un encuentro 'online' con periodistas desde otro país a causa de los problemas del vuelo que le tenía que traer a Barcelona. Dante ya hablaba de la estúpida felicidad de los indiferentes y de la aburrida indiferencia de los perezosos. El poeta florentino también se preguntaba por el sentido de la vida y sobre cuánto control tenemos sobre nuestro propio destino. También intentó resolver la cuestión de por qué los ricos y poderosos suelen salirse con la suya. "Revisitamos los grandes clásicos porque son como un espejo mágico donde mirarnos a nosotros mismos", dice Servillo, de 66 años. Destaca la actualidad de la obra de Dante. "No es antigua 'La divina comedia' porque las pasiones y los sueños, la búsqueda de la libertad y de la justicia no acaban nunca".

El actor recuerda que 'La divina comedia' es una historia hecha de muchas historias y de personajes diferentes. "Habla de su amor, de su odio, de su sed de vida y de esa sensación de estar en la oscuridad y querer salir de ella y de hallar el amor verdadero". Dante refleja lo que somos y su misión con este montaje es traspasar sus ideas al público a través de la emoción sin querer sonar rimbombante o intelectual sino disfrutando de palabras que despiertan emociones y pensamientos. "El teatro es como un ágora, un espacio donde desconectar a través de un ritual antiguo. El teatro es un vestigio de la civilización que nos da un espacio de resistencia pero también de celebración porque es una fiesta de los sentidos y del pensamiento que no te aliena, te hace partícipe".

Profundidad

El año pasado demostró en Girona su capacidad para ponerse al servicio de la palabra y la poesía con 'Tre modi per non morire'. Tanto en aquel aplaudido espectáculo como en el que ofrece este martes en el Teatre Goya el reto no consiste en representar nada sino en transformarse en un transmisor que, huyendo del tono de un conferenciante o de un intelectual, es capaz de transmitir toda la profundidad de las palabras. "El mayor reto es hacer llegar no solo pensamiento sino la emoción", admite Servillo, que empezó hace unos tres años a colaborar con Giuseppe Montesano, autor de estos monólogos con quien espera seguir colaborando.

En 'Le voce di Dante' "Montesano y yo invitamos a viajar con este gran maestro de la literatura italiana para buscar qué es la vida y no sufrirla". Y añade: "Lo que hago no es una lectura de un ensayo ni tampoco es la visión de un sabio intelectual autocomplaciente. Lo que pretendo es que este pensamiento crítico llegue de manera inquietante, eléctrica, teatral y emotiva. El teatro es lógico y erótico a la vez, ha de hacer pensar y emocionar". El espectáculo es una producción del Piccolo de Milán.